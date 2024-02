A székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és AMI pedagógusának az OkosPénz: Játék és MI a Befektetésben című, középiskolás tanulók számára készített projekttervét díjazták. A pályázaton összesen hat pedagógust jutalmaztak.

A Diákhitel Központ, a Magyar Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank által alapított Pénziránytű Alapítvány 2008-ban jött létre azzal a céllal, hogy civil szervezetekkel és piaci szereplőkkel együttműködve pénzügyi tudatosságot fejlesztő programokat dolgozzon ki és valósítson meg, hogy javuljon a lakosság – felnőttek és fiatalok - pénzügyi tudatossága.

Ugyanezt tartja fontosnak néhány éve a Kodály pedagógusa is, aki angol szakos középiskolai tanárként oktatja az iskola tanulóit és mivel az érettségi tételek között a pénzügyi tudatosság is szerepel témakörként, úgy gondolta, „becsempészi” a tudatos pénzügyi nevelést a nyelvórákba. Mivel pályázott? – Minden évben megmondják, mi a fő téma. Idén a befektetésekkel kapcsolatosan kellett projektet kidolgozni. Ez nem egy tanórányi anyag, hanem egy több órát magában foglaló folyamat, feladatok és tevékenységek sora. Mivel az utóbbi időben sokat foglalkozom a mesterséges intelligenciával, ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azoknak a kompetenciáknak – pl. kreativitás, logikus és rendszerben való gondolkodás, érvelni tudás, csoportmunka és a MI megjelenésével a promptolás - a fejlesztését is, amiket a diákok majd a munkaerőpiacra kilépve tudnak hasznosítani, ezért a lexikális tudás mellett az én projektembe ezeket is beépítettem olyan, a diákok által élvezhető módon, hogy élmény legyen. Vallom ugyanis, hogy a témához kötődő élmények teszik megjegyezhetővé és megtanulhatóvá a tananyagot – mondta a tanárnő. Az általa kidolgozott projektben a diákok feladata, hogy csoportmunkában készítsenek egy könyvet, amibe a mesterséges intelligencia segítségével, befektetési témában kreálnak különféle tartalmakat.

Molnárné Dr. László Andrea néhány éve kezdte magát jobban beleásni a pénzügyi tudatosságra nevelés rejtelmeibe, ami – azt mondja – nem csak a diákoknak, de neki is hasznos, sok olyat tanult ő is, ami új volt számára. – Fontosnak tartom a diákok pénzügyi tudatosságra nevelését, ami során olyanokat is megtaníthatunk nekik, amiket a család nem ad át. Nem azért, mert nem akar, hanem azért, mert nem tud. Mára nagyon kaotikussá vált a pénzügyi világ, sokszor a felnőttek tudása is hiányos ezen a téren. Kiemelten fontosnak tartom, hogy képesek legyünk eligazodni a pénzügyi világban, tudatos döntéseket tudjunk hozni, jól tudjunk gazdálkodni a megszerzett javainkkal, tudjunk – képletesen szólva – 5 forintból 500-at csinálni és hogy ne hitelről hitelre éljünk! – magyarázta a tanárnő. Márpedig tapasztalat, hogy otthon nem beszélgetnek a diákokkal ilyenekről.

- A mai fiataloknak magasak az elvárásaik amikor a belépnek a munkaerőpiacra. Szeretnének magas fizetést, sok pénzt, de arról, hogy aztán hogyan lehet abból hosszú távon tőkét csinálni vagy jól gazdálkodni, arról kevés tudásuk van – zárta gondolatait a tanárnő, aki a tavalyi pályázaton is kapott díjat. Akkor egy óravázlatot nyújtott be a pénzügyi nevelés kapcsán.