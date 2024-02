Nyitottsággal, lelkesedéssel, de határozott elszántsággal készül továbbadni Isten országának örömhírét, szeretetét. Magam is a "miklósi gyülekezet" tagja vagyok, így már többször is volt alkalmunk beszélgetni egymással, és túl vagyunk már a hivatalos de áldott alkalomként megélt lelkipásztori látogatáson is, mégis maradtak bennem kérdések, amiket örömmel és kíváncsian tettem fel a gyülekezeti vezetőnek.

-Elsőként talán meséljen magáról és az eddigi életéről, például hogy hogyan hallotta meg Isten elhívását?

Már kisgyermekként Jézus Krisztus közelségében, Isten Igéjét hallgatva, később olvasva éltem. Jézus Krisztus kegyelme, az Ő hozzánk való szeretete már óvodáskoromban is megragadott. Ekkoriban Budapesten a Nagyvárad téri református gyülekezetbe jártunk családommal, ahol 8-9 éves koromtól kezdve már nem gyermekistentiszteletre jártam, hanem a felnőttekkel együtt hallgattam Sípos Ete Álmos igehirdetéseit. Egy nagyheti sorozat valamikor 2000 táján erről szólt: „az én juhaim hallják az én szómat.” Komolyan elgondolkoztam azon, hogy valóban hallom-e a pásztor hangját, végül arra jutottam: igen, ismerem a Pásztort, mert Ő keresett meg engem. Nagy hatással volt rám a Nagyvárad téri ifi vezetője, Basa Tamás is, aki nagy szeretettel és kiváló bibliaismerettel magyarázat a kegyelem tanításait. 2007-től Pasarétre, 2013-tól pedig Újszegedre kerültem. Az újszegedi gyülekezetben ismertem meg feleségemet, Katicát is. Még 2012-ben ellátogattam egy észak-írországi református csendeshétre, amelynek címe ez volt: „Tanúim vagytok.” Isten ezen a héten megbátorított arra, hogy Krisztus tanújaként bátran vállaljam az evangéliumot. 2013-ban el is kezdtem a teológiát a felvidéki Komáromban, ahol 2017-ben végeztem, és ezután kerültem Pécelre Cs. Nagy János mellé lelkipásztornak.

-Ezt megelőzően a péceli gyülekezetben szolgált, ahol elmondása szerint is szeretett és szerették! Hogyan került Sárszentmiklósra?

Egy kedves barátom, Patakfalvi Tamás említette, hogy Sárszentmiklóson lelkipásztort keresnek. Nem sokkal később meg is kerestek a gyülekezettől, és nyáron megtartottam bemutatkozó szolgálatomat az 1János 4:1–6 alapján. A gyülekezet hamar eldöntötte, hogy szeretnének lelkipásztorként meghívni. Nehéz döntés volt Pécelről elindulni. Ott volt első szolgálati helyem, sok testi-lelki jó barátot kaptunk ott az Úrtól. Külön szeretném kiemelni azt a kivételesen jó lelki-testvéri kapcsolatot, amely Cs. Nagy Jánossal mind a mai napig összeköt minket. Isten vezetését feleségemmel együtt imádságban kerestük. Sokan bátorítottak erre a szolgálatra, és többen a támogatásukról is biztosítottak. A sárszentmiklósi gyülekezetből nagyon sokat számított az első beszélgetésünk Horváth István gondnok úrral és feleségével, Judittal, akikben istenfélő, kegyes embereket ismertem meg. Szintén megerősítő volt az a néhány szó, amelyet az első igehirdetés után fiukkal, Zsomborral váltottam, akiről igen hamar kiderült, hogy mennyire szereti a mennyei Isten Igéjét.

-Az új szolgálati helyre való érkezésük előtt néhány nappal született meg Isten kegyelméből a legkisebb gyermekük. Hogy haladnak a beilleszkedéssel?

Novemberben három kisgyermekkel költöztünk. Igencsak intenzív volt ez az időszak, ám rengeteg segítséget kaptunk a küldő és a fogadó gyülekezettől is, valamint családjainktól és barátainktól. Első gyermekünk pedig az új óvodában kereste a helyét, most pedig már iskolán kell gondolkoznunk számára. A december minden gyülekezet életében mozgalmasabb, és ez nem volt másként nálunk sem, végül is a karácsonyt nem lehet elhalasztani egy költözés miatt. Eközben szeretném megismerni a gyülekezet minden tagját, ezért igyekszem hetente egy vagy két családot meglátogatni. Az eredeti tervem heti négy látogatás volt, de gyorsan alább kellett adnom. Noha szoros barátságok még nem születtek az itteniekkel, többekkel is megtaláltuk a közös hangot, és örülök, hogy itt is vannak testvérek, akik szeretettel és örömmel fordulnak Isten ihletett Igéjéhez.

A feleségével és gyermekeivel egy kirándulás alkalmával

Fotó: Vásárhelyi Bálint Márk

-Úgy tudom, nagy örömmel fogadták a gyülekezeti tagok, viszont sok kérdés is van az emberekben, hogyan tovább, mik a tervei a szolgálatban?

Keresztyénként és lelkipásztorként is egyetlen nagy küldetésünk van. Ezt nem az emberek találták ki, hanem drága Megváltónk bízta ránk. A missziói parancsban így szól Krisztus: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket…” (Mt 28:18–20). A célom, hogy egész gyülekezetünk felbuzduljon az evangélium hirdetésére, és így ragyoghasson Krisztus dicsősége. Gyülekezetünk idei vezérigéje a Róma 1:16: „Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek.” Erre az évre az a tervem, hogy végigmagyarázom a Római levelet, amely e drága evangélium a bőséges, gazdag kifejtése. A gyülekezet bibliaóráin jelenleg a keresztyén hit alapelemeivel foglalkozunk, többek között olyan témákkal, mint például a hit, a Szentírás, a teremtés, a megváltás rendje, az utolsó napok vagy éppen az egyháztagság. Szeretném összegyűjteni és megerősíteni a szolgálókat, valamint Isten félelmében nevelni, bátorítgatni a fiatalokat. Nagy tervünk egy nyári gyülekezeti tábor megszervezése, amelynek keretében közösen tölthetnénk néhány napot Isten Igéje körül.

-Örömmel hallottam, hogy több könyvet is publikált már, magam is most olvasom éppen az egyiket. Mesélje egy kicsit erről, miket írt eddig, és készül esetleg valami újabb kiadványra?

Első könyvem címe Isten meghívólevele, amely Ézsaiás 55. részét magyarázó áhítatokat tartalmaz. Egyik kedvenc bibliai szerzőm Ézsaiás próféta, akinél nagyon szépen megmutatkozik Isten igazsága, szentsége és kegyelme. Ebben az évben a reformátusok az élő Ige évét ünneplik. A könyv megmutatja, hogy Isten beszéde azonban elvégzi azt, amit Ő akar: Isten mindenható, ezért Igéje is mindenható. Újszegeden egy énekeskönyvet szerkesztését koordináltam, ezt azóta is használják a gyülekezetben. Több könyvet is fordítottam már angolból, ezek közé tartozik R. C. Sproul Megbízhatunk-e a Bibliában, David Engelsma és Herman Hanko Tanúim vagytok című könyve, amely a korábban említett, ugyanilyen című csendeshét előadásait tartalmazza. Dolgoztam például a puritán John Owen: A bűn megöldöklése című könyvén is. Ezeket a Presbiteriánus Kiadó, valamint az Ébredés Alapítvány adta ki. A legkedvesebb fordításom az amerikai református lelkipásztor, Ronald Hanko alkotása, A kegyesség tudománya. Ez a könyv az egész keresztyén tanítást felöleli, és rövid fejezetekre tagolva betekintést ad bármely érdeklődőnek a református hit részleteibe. Jelenleg is dolgozom több fordításon, illetve előkészítés alatt áll a 2024-es sárszentmiklósi imahét anyagából készült Két imádság című könyvecske, amely a farizeus és a vámszedő példázatát mutatja be a Lukács 18:10–14 alapján.

-Beszélgetésünk végén, jöjjön a tudomány. Informatikai szakemberként, nagyon komoly kutatásokban vesz részt. Régóta érdekes kérdés a hitélet é a tudomány találkozása. Mivel foglalkozik pontosan?

Amíg Komáromban a teológiát végeztem, Szegeden matematikából doktoráltam. Ebben az időben gráfokkal, másnéven hálózatokkal foglalkoztam. Az egyetemen biológiát is végeztem. 2016 óta bioinformatikusként dolgozom, korábban egy mórahalmi cégnél, jelenleg pedig a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban. A kutatások során különféle baktériumok genetikáját vizsgáljuk. Nagyon jó rácsodálkozni arra a rendszerre, amely a mi mennyei Urunk teremtett világában látható. Már középiskola óta nagyon lenyűgöz a DNS működése, az a titkos kód, amely minden élőlényben megtalálható. Isten alkotását az ember még nem teljesen fejtette meg, de amit látunk, abból is világos az Ő örökké való hatalma és istensége. Jelenleg folyamatban van teológiai doktori képzésem, amelyben az 1920-as évek egyik evangéliumi mozgalmával, a Péceli Körrel foglalkozom.Ezt Forgács Gyula alapította, és számos, máig aktuális kérdésfelvetésük volt például az egyháztagsággal, a konfirmációval, az egyházfegyelemmel vagy éppen az egyház és az állam viszonyával kapcsolatban. Az akkori sárbogárdi lelkipásztor, Kis Dániel is tagja volt e mozgalomnak, és városunkban is volt ehhez köthető konferencia. Minden tudomány akkor éri el a célját, ha abban az ember Isten keze munkáját látja, és Neki adja meg a dicsőséget. Ezt azonban csak a hívő ember tudja megtenni. Csak hit által érthetjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett (Zsid 11:3). Csak az Úrra figyelve láthatjuk meg a tudományban az Ő dicsőséges keze nyomát, mert az Úr ád bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik (Péld 2:6).