A rendezvényt megelőzően Sükösd Tamás, a város polgármestere közösségi oldalán osztotta meg a hírt, ami minden szempontból megnyugtató az ügy kapcsán: „Akkumulátor bontó vagy bármilyen (veszélyes, nem veszélyes) hulladék kezelő soha nem lehet városunkban. Erre sem eddig nem kapott, sem ezután nem kap engedélyt tőlünk senki.” A facebook bejegyzésben olvashatjuk még:

1.) Sárbogárd Város Jegyzője, nem jogerős, de előzetesen végrehajtható határozatával, a mai nappal a telephely bérlőjének a bejelentésköteles tevékenység végzését megtiltotta és a telephelyet bezáratta. Megtaláltuk a jogi megoldást. Bár a határozat ellen van helye fellebbezésnek, de tevékenység a telepen nem végezhető. Nem lehet ott raktározni sem akkumulátort, sem semmiféle hulladékot. A határozat kézbesítése 15 óra 37 perckor elektronikusan megtörtént.

2.) A Kormányhivatal tájékoztatása szerint - az önkormányzat keresetében eszközölt figyelemfelhívás alapján - a hulladék kereskedelemre kiadott engedélyt a mai napon visszavonta. Köszönjük! A visszavonás oka a kérelmező megtévesztő adatszolgáltatása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a per formailag folytatódik tovább, az engedélyezési eljárás újraindul, addig pedig hulladék kereskedelmi tevékenység nem folytatható.

A rendezvényt Borbély Sándor választókerületi elnök és a DK helyi szervezetének kezdeményezésére hirdették meg, aki a település polgármestere mellett az alkalomra meghívta Kocsis-Cake Olivio környezetvédelmi és klímaügyi árnyékminisztert és Tordai Bence parlamenti képviselőt (Párbeszéd – ZÖLDEK). A fórumot Borbély Sándor nyitotta meg, aki egy darabig csak kereste a szavakat, de gyorsan kiderült, alapvetően kampány beszéddel készült, aminek hatására többen elhagyták a termet, mondván, ők nem kampányrendezvényre jöttek hanem a kialakult ügyben szeretnének tájékozódni. Rövid és nem mindig érthető beszédét követően felkérte a polgármestert, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a jelenleg aktuális helyzetről. Sükösd Tamás elmondta amit a facebook oldalán is közzétett, miszerint nem lesz a városban akkumulátor lerakat, megsemmisítő és semmi olyan munkafolyamat ami ezzel összehozható. A városvezető világos tájékoztatását taps fogadta, és úgy tűnt, aki nem a politikai provokáció ürügyén érkezett a rendezvényre értette és megnyugvással fogadta a híreket! Természetesen több kérdés is elhangzott a jelenlévők részéről, de lényegében mindegyik egy irányba mutatott, nem akar a város lakossága olyan céget befogadni a településre, ami akummulátorokkal kapcsolatos tevékenységet folytat! A polgármester válaszaiban hivatkozva a fenti információkra, többször is kihangsúlyozta, a város vezetése sem szeretne, és elhatárolódik minden „akkumulátoros cég megkeresésétől”. A rendezvény végén Kocsis-Cake Olivio és Tordai Bence is arról beszélt, meglepődtek, hogy mennyire gyors és hathatós megoldás született az ügyben, megköszönték a polgármesternek a konstruktív együttműködését, a helyi lakosságnak pedig részvételét a „küzdelemben”. Mivel a város vezetése minden eszközt megragadott az ügy rendezésére amire lehetősége volt és erről folyamatosan tájékoztatja is a lakosságot, egyetlen dolgot tudtak ígérni még az ellenzéki képviselők, „Továbbra is rajta tartjuk a figyelmüket a sárbogárdi eseményeken”.

