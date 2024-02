Szerdán Szalai János Milán faluvezető az egészségügyi dolgozókkal karöltve lepte meg utolsó munkanapján a rendelőben és köszönte meg Huszár doktornő több mint 17 éves munkáját, nem megfeledkezve asszisztensének odaadásáról sem. Búcsúzáskor a jelenlévők egyik szeme sírt, a másik nevetett, hiszen az áldozatos munkáért nem lehet elég hálás a térség, azon belül is az alapi falu, ugyanakkor a búcsú egyben érzékeny pillanat is volt. Már belépéskor azonnal érezni lehetett a levegőben az egymás iránti mély tiszteletet és szeretetet, amelyet a polgármester szavai is alátámasztottak.

Emlékoklevelet kapott Huszár Klára fogorvos és asszisztense, Csatári Dóra.

Fotó: Kiss Ágnes / önkormányzat

– 17 év sok idő! – mondta a FEOL-nak a faluvezető, majd így folytatta: – Egy generáció nőtt fel az doktornő kezei alatt és sajátíthatta el a tökéletes fogmosás alapjait. Fordulhattak a betegek hozzá bizalommal, ha fájt a foguk. Munkájával elnyerte a betegek szeretetét! Egy korszak sajnos immáron lezárult... Kívánom a doktornőnek és kollégájának, Klárinak, hogy sikeresen nézzenek szembe az új kihívásokkal, és alakuljon minden úgy, ahogyan szeretnék! Alap község lakossága nevében virággal és elismerő oklevéllel ismertem el a jelenlévőkkel és a képviselő-testülettel együtt a munkájukat – nyilatkozta Szalai János Milán, aki hozzátette: – Ahogy korábban is nyilatkoztam, azon leszünk, hogy a fogorvosnő által itt hagyott űrt, a fogászati ellátást mihamarabb megoldjuk! Ez egy kihívás, de azon leszünk, hogy mihamarabb megoldást találjunk – fűzte hozzá. Kérdésünkre a polgármester elárulta azt is, hogy a jövőben a doktornő Sárbogárdon fog praktizálni Csatári Dóra asszisztensével együtt.