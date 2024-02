Ezen a héten tartotta Mór önkormányzata a soros testületi ülést. Számos napirendi javaslat átment, vagyis a képviselők igennel szavaztak.

– A képviselő testület elfogadta a piac beruházás kapcsán az üzlethelyiségek bérleti díjainak a megállapítását, ami azt jelenti, hogy a Mór Holding ezzel az önkormányzati rendelettel meghirdetheti az üzleteket, tehát most már elkezdődhet az a pályáztatási folyamat, melyen keresztül a különböző helyiségekhez, helyiségcsoportokhoz hozzá lehet jutni, méghozzá liciteljárással – mondta Fenyves Péter polgármester.

Tőle tudjuk azt is, hogy a képviselőtestület tagjai eleget tettek a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének, és azt is, hogy a testület, minimális módosítással elfogadta a városfejlesztési program tervét.

– A kormány meghirdette azt a speciális fejlesztési programot, amiben a forrásokat kifejezetten a járási központok vehetik igénybe. Mór városának összesen 1.9 milliárd forint jut ebből a forrásból, és ezt a keretet pontosítottuk. Lesz ebből fenntartható városfejlesztés, fogyatékkal élők foglalkoztatója, belterületi csapadékvíz-rendezés. De ebből a támogatásból kívánjuk folytatni a Lamberg-kastély felújítását, fejlesztését, illetve a Felsődobosra vezető öt számjegyű út felújítását – sorolta a település vezetője.

A 2024-es év költségvetése, illetve annak elfogadása már nem volt ilyen egyszerű.

Ha megszavazzák a képviselők a plusz támogatást, megnyílik az út a többnapos, színvonalas rendezvények számára

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

A könyvvizsgáló ellenőrizte az adatokat

–A költségvetési előterjesztés nem tartalmaz kellő részletességgel kidolgozott likviditási tervet amely az idei évi költségvetési döntéseinek a következő évekre gyakorolt hatásait mutatja be – fogalmazott Horvát Lajos képviselő. A városvezetőtől megkérdeztük, hogy ez mit jelent és hogy mi erre a felvetésre a válasza?

– A költségvetési törvény előírja, hogy legyen likviditási terv, így ezen melléklet nélkül nem érvényes a könyvvizsgálói jelentés. Ha a könyvvizsgáló azt látta volna, hogy nem megfelelő a terv, akkor nem ad auditáló nyilatkozatot. Ezzel szemben a szakember jogszabályilag és pénzügyileg is elfogadhatónak tartotta az előterjesztést – válaszolta a felvetésre Fenyves Péter.

Két bizottsági elnök is szóvá tette a pénzmaradványok helyzetét.

– Jelentős pénzmaradványok maradtak az intézményeknél. A polgármesteri hivatal nélkül 250 millió forint összegben. Ezeket mindennemű tervezési korrekció nélkül mindenhol visszatervezték, vagyis nem látható a tavalyi felültervezés konzekvenciáinak levonása és az idei költségvetési előterjesztésben nem jelenik meg sem az intézmények racionálisabb működését előirányzó szemlélet sem pedig az állami normatívák minél hatékonyabb felhasználását célzó polgármesteri szándék –mondta Horvát Lajos és Bogyó Viktor.

Fenyves Péter a racionalitással kapcsolatban is válaszolt a feltett kérdésünkre. Ennek része volt az a tény, hogy a nemrégiben elinduló egyházi fenntartású óvoda mintegy 60 gyermeket vont el az összes többi óvodából együttvéve. Ez jelentős változás, amire az intézményeknek és az önkormányzatnak is megoldást kell találni.

– Az intézményracionalizálás ebben az esetben azt jelenti, hogy a testület elvárja, hogy a jelenlegi működési formához képest jelentős változtatások történjenek a gyermeklétszám csökkenése miatt. A képviselő-testület abba az irányba adott nekem megbízást, hogy a gyermekek számához igazodó létszámú csoportokat kell kialakítani – mondta Fenyves Péter.

A város kulturális életéért, rendezvényeiért felelős Lamberg-kastély Művelődési Központ is téma volt a városvezetők közötti eszmecserében.

– A Lamberg-kastély és a polgármesteri hivatal rendezvényekkel kapcsolatos kiadásai sorainak felduzzasztásával azt a képet mutatja a polgármester által előterjesztett költségvetési tervezet, hogy a városi rendezvényekre van az adóbevételeinkből finanszírozott 100 milliós nagyságrendű forrás, jelentősebb városi fejlesztésekre viszont nem jut pénz. A városi rendezvények színvonalas lebonyolítását várjuk mi, de csak a költségek a racionalizálása mellett. A kastély polgármester úr által elfogadása javasolt 337 milliós költségvetéséből szinte elenyésző állami normatíva lehívást látunk. Tudnunk kell, hogy ez milyen saját forrású finanszírozási igényt jelent a másik oldalon? Az építményadóból származó bevétel szinte el is megy csak erre az intézményre – kérdezett rá a problémára Arany Tamás képviselő.

Fotó: Palocsai Jenő / FMH

Visszatérni a régi koncert-struktúrához

– A képviselő-testület többségi frakciójának az volt a kérése, hogy a rendezvények térjenek vissza a covid előtt megszokott formához. A Lamberg-kastély költségvetése most tartalmazza a covid előtti koncert-struktúrát. Az volt a kérés, hogy a Móri Bornapok újra négy napos legyen, hogy színvonalas műsorok váltsák egymást a színpadon, ahol naponta 3 koncert is lemegy. Az is fontos kérés volt, hogy Szent György-heti Vigasságok is legyen úgy, mint régen, vagyis nívósabb legyen és több helyszínen legyenek programok az adott héten. Ezekre a kérésekre most van fedezet, de nyilván a képviselők változtattak az álláspontjukon – nyilatkozta a városvezető.

A költségvetési tervezet kapcsán szóba kerültek a helyi adók is, illetve azok behajtási, illetve kivetési problémái.

– Mór Város Önkormányzata jelentős mértékű, több milliárdos adóbevételre tesz szert főként a helyi iparűzési adónak köszönhetően. A polgármester úr által elfogadása javasolt költségvetési előterjesztésből azonban azt tűnik ki, hogy szinte minden szabad forrásunkat működésre költjük. Ilyen ütemű pénzkiáramlás mellett már a következő évek költségvetéseit veszélyezteti, ez elfogadhatatlan, ez a költségvetési javaslat a város jövőjét éli fel – figyelmeztetett Bogyó Viktor. Ehhez a témához Horvát Lajos is hozzászólt:

– Az elmúlt évek több milliárdos nagyságrendű városi fejlesztéseket tartalmazó költségvetéseitől mára eljutottunk odáig, hogy az önkormányzat csupán intézményfenntartó lesz, érdemi fejlesztésekkel nem számol, holott az előző években megteremtettük a fejlődési potenciálunk alapjait, a ciklus végére visszafizettük a fejlesztési hitelt. Az országgyűlési képviselő úrral közösen megszereztük a városi piac építéséhez szükséges pályázati önerőt is, 190 millió forintot is és a pénzügyi bizottság kezdeményezésére indult adóvizsgálat, több mint 400 millió forint egyszeri rendkívüli bevételt hozott. A vizsgálat hatására az adózó azóta is befizet körülbelül még kétszáz millió forintot évente. Kértük, hogy a polgármester úr üljön le további adózókkal és tárja eléjük a vizsgálat publikus eredményeit annak érdekében, hogy változtatva az esetleges hibás gyakorlatukon további több tízmilliós nagyságrendű bevételhez jusson a város, ám erre sajnos a mai napig nem került sor – mondta Horvát Lajos.

Az adók kivetésével és behajtásával kapcsolatos kritikára is reagált a polgármester.

–Az adóiroda az egy hatóság. Az önkormányzati adóhatóság törvények és szabályok alapján működik és ennek a szervezetnek adóvizsgálatokat kell végezni, ami jegyzői hatáskör, vagyis ehhez a polgármesternek nincs jogköre. Az adóirodának van egy működési szabályzata és ezen szabályzat szerint kellett a vizsgálatokat lefolytatni.

A sport változásait is követni kell

Az iparűzési adóból tavaly 2,4 milliárd forint folyt be, és amikor ennek az elemzése történt, akkor úgy láttuk, hogy óvatos tervezéssel nem tesszük 2,4 milliárdra az adót hanem csak 2,1 milliárdra. Azért ez a biztonságos tervezés, mert a tavalyira nem lehet hagyatkozni, hiszen a mértéke az ipar teljesítményétől függ. Ha alátervezzük és nem jön be a várt bevétel, akkor menet közben kell leállítani mindent – mondta Fenyves Péter, akinek Arany Tamás képviselő azt mondta:

– Olyan sportfejlesztéseket sem látunk ebben a költségvetési tervezetben, amit a polgármester úr saját maga ígért meg például a móri öttusának, ez pedig az OCR pálya. –

A öttusa szövetség átalakul és utoljára Párizsban lesz lovaglás. Ezt az ágat az OCR pálya válthatja, ami egy akadálypálya. Többen szeretnék, ha ilyen épülne Móron és ezért is szegezte a kérdést Arany Tamás a polgármesternek, akinek a válasza a következő:

– Azért nem került a testület elé a javaslat, mert pénteken, az anyag kiküldést követően nyújtották be ennek a költségvetését. Van időnk, hogy ezt beterjesszük, ugyanakkor erre az önkormányzatnak nincs forrása jelen pillanatban, ugyanis a pálya 30 millió forintba kerül, és az Öttusa Szövetség sem tudta még megmondani, hogy lesz-e erre állami forrás vagy pályázat? Emlékeztetnék mindenkit, hogy nemrégiben megépítettünk egy 800 méteres öttusa futócsíkot, amihez kaptunk állami támogatást, de még az sincs befejezve, magyarul nincs burkolata – fogalmazott Fenyves Péter.

Bogyó Viktor a költségvetési vitán azt mondta mintegy zárásképpen:

–Ha a polgármester úr által összehívott költségvetési egyeztetésekkel akarna bárki takarózni, két hete hétfőn felvázoltak egy szinte tartalék nélküli költségvetési tervet, amit szerdára úgy korrigáltak, hogy felemelték az iparűzési adóbevételt plusz 100 millió forinttal. Ez a költségvetési előterjesztés ebben a formájában egyébként egyeztetésre sem alkalmas, hiszen az úgy van összeállítva, hogy semmilyen érdemi mozgástere ne legyen benne a testületnek, tehát ezt inkább tájékoztatásnak, mint egyeztetésnek lehetne nevezni. –

Ez az első fordulós tárgyalása volt a város költségvetésének, amit így, ebben a formában nem fogadtak el. Az újabb tárgyalás március 14-én lesz, addigra össze kell állnia az új anyagnak, melyben a hibákat már orvosolták.