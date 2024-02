A barátságra szövetkezett szombaton a nemes megmérettetés mind a harmincegy (!) csapata, vendégeikkel egyetemben. Megtelt a városháza mögött felállított hatalmas rendezvénysátor, első alkalommal rendezték meg itt a polgárdi páratlan párosok seregszemléjét (korábban az inkubátorház nagycsarnoka, illetve a főút melletti 7-es presszó udvara szolgált helyszínként). Sercegve sült a sok finomság, a hangulatos napot anekdotákkal, kedves zrikálással fűszerezték az atyafiak, csacsogtak a hölgyek, futkároztak a gyerkőcök. A kolbászhoz, a sült oldalashoz, sült tarjához cseresznyepaprikát haraptak, jóféle itókákkal koccintottak a népek.

A polgárdi kolbásztöltő fesztivál két ötletgazdája – Reif Ferenc és Szabó János – most két külön csapat színeiben szállt ringbe. A kezdeményezést kezdetektől fogva támogatta a képviselő-testület, Nyikos László polgármester, a fesztivál fővédnöke most is kivette a részét a feladatokból.

– Az idén tizenkettedik alkalommal gyűltünk össze az egész napos sütögetésre. A nyitányunk 2012-ben volt, a Covid miatt egy alkalmunk maradt ki. Jelentem: az idő kellemes, a hangulat kiváló, a közösség összetartó, a kolbász príma! – mondta lapunk érdeklődésére mosolyogva a városvezető. – Fesztiválunk megőrizte „nemzetközi rangját”, bajorországi és felvidéki testvértelepülésünkről újfent megtiszteltek bennünket grafrathi és vágdfarkasdi barátaink.

„Uraim, őrizzük meg komolyságunkat!” – a Fekete Sas Motoros Nemzetség csapata

Fotó: V. Varga József

Egyre készültek a szelfik, a közös fotográfiák, s a célzott invitálás időről időre innen is, onnan is felhangzott, miszerint: „Gyere, igyál valamit!” A talpalávalót Németh József húzta, lelkesen táncolt kicsi és nagy.

A zsűrizés nemes misszióját megújították, azaz visszatértek a régi módihoz. (Eddig ugyanis több éven keresztül azt a gyakorlatot követték, hogy az ítészek körébe az összes csapat delegált egy-egy tagot. El is húzódott kellően a minősítés…) A zsűri elnöki tisztét Szelényi István mesterszakács töltötte be, segítőjeként két önkormányzati képviselő működött közre, Nyikos Lászlóné Marika (a polgármester édesanyja) és Szekeres Lajos.

Az ezüstérmes Lókötők gárdája – Pálházi Tibor (b), Simon Attila és ifj. Simon Attila

Fotó: V. Varga József

Oklevél dukált minden csapatnak, és végezetül a válogatott kolbászkoszorúk 2024-es viadalában a pálmát a Clara Voce Vegyes Kar különítménye vitte el (hagyományos magyar kolbász), Kiss Józsefné Mária és Kissné Révfalvi Andrea vezetésével. Második helyen végzett a szabadbattyáni Lókötők gárdája, a harmadikon pedig a Vidám Fiúk–Lányok alakulata.