Az aggályokat sajtótájékoztató keretében fejtették ki a kormánypárti politikusok.

Molnár Krisztián elsőként azt bírálta, hogy a kúria felújítási projektjét saját eredményeként kommunikálja a mostani városvezetés, holott erre a beruházásra (a Baracsi úti Arborétummal együtt) még az előző, fideszes városvezetés nyert el 2018-ban mintegy 1,13 milliárd forintot. Akárcsak a kerékpárút hálózat fejlesztésre, a Kandó Kálmán téri közlekedésbiztonság fejlesztésére, amelyek finanszírozásának megteremtése szintén az előző vezetés érdeme, mégis a sajátjaként tünteti fel a mostani vezetés, ráadásul addig húzták az időt, hogy ezen beruházások átadása éppen most, az önkormányzati választások időszakára esik.

A súlyosabb probléma viszont az, hogy a kúriánál hadisírok találhatóak, egyes források szerint 42-52 elhunyttal. Ám korábbról származó beszámolók szerint hadikórházként is működött az épület (a II. világháború végső szakaszában), és közel háromszáz holttest nyugszik éppen azon a területen, ahol most akarnak kolbászfesztivált szervezni.

- Felszólítom Dunaújváros ellenzéki városvezetését, ha már eddig nem volt rá idejük, s mindenképpen most szeretnének Kolbászfesztiválon mulatni, ezt még véletlen se itt tegyék, elég nagy a város, keressenek a rendezvénynek más helyszínt!- nyomatékosította Molnár Krisztián.

Az elnök arról is beszélt, hogy méltó nyughelyet kell találni a holttesteknek és a katonai emlékműnek is. Ehhez honvédelmi és hadtörténeti szakemberek bevonásával meg kell vizsgálni, hogy pontosan mennyi holttest található a kúria területén, szükséges talajradarral is feltérképezni ezt. Mint mondta, ezen ügyben már tárgyaltak Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettessel, aki segítséget ígért a szükséges, összetett eljárások megindításában.

Mészáros Lajos ugyancsak erősen bírálta a városvezetést amiatt, hogy mulatságot szervez oda, ahol halottak nyugszanak. Mint mondta, a városvezetésnek sem lehet célja az, hogy egy felújított kulturális intézmény területén egy ilyen kegyeletsértő rendezvényt tartsanak, ezért arra kérte őket, keressenek másik helyszínt a rendezvénynek.

Szerző: Molnár Emese / duol.hu