Horváth János bicskei gazdálkodó és felesége, Horváthné Kelemen Krisztina ötlete nyomán szerveznek jótékonysági gazdabált Bicskén, Geiger-Konrád Ildikó családi vállalkozó segítségével. Nagyszüleik, szüleik nyomdokán számos fiatal „nőtt bele” az agráriumba, korszerű végzettséget szerezve, új technológiákat alkalmazva. Nemcsak a munkába léptek bele mára a mai harmincasok, negyvenesek, de a közösségszervezésbe, a társas kapcsolatok, rendezvények, társadalmi felelősségvállalás szerepét is részben átvették szüleiktől, nagyszüleiktől. Az eltávozott idősek rájuk hagyományozott értékrendjét követik, s a még ma is dolgozó, példát mutató aktív nyugdíjasok és nyugdíjas korúak kedvében szeretnének járni a tevékenységük mellett a gazdabállal is.

A mulatság a kisváros szívében álló Korona étteremben lesz, a hangulatos, múltidéző enteriőr népszerű hely a régi tárgyak, fotók, használati eszközök jelenlétében. A zenét kicsit modernebbre hangszerelik a Feeleing zenekar közreműködésével. Az első alkalom hagyományteremtő jótékonysági gazdabálként szerepel, a tombola és az adományok bevételét magánszemélyek megsegítésére fordítják. A szervezők a bicskei Kapcsolat Központ vezetőjével, Szabó Ágnessel beszélték meg bizalmasan, hogy kit ajánl a szociális intézmény a látóköréből a támogatásra.