Hatékony felhasználás

Cser-Palkovics András kulcsfontosságúnak nevezte ezeket a forrásokat, mert mint fogalmazott, „az úgynevezett TOP források (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program), nagyon komoly és fontos összegek voltak Fehérvár életében. Szerencsére a város gazdálkodása lehetővé tette, hogy önkormányzati forrást biztosítsunk a teljes körű munka elvégzéséhez azoknál a beruházásoknál, ahol valamelyik részét a felújításnak az EU-szabályok nem finanszírozták, viszont a kiegészítő beruházás szakmailag, műszakilag indokolt volt." A polgármester egy jól átgondolt fejlesztési program megvalósításáról beszélt és prezentációjában több pályázati ablakot is érintett, úgy mint a belterületi utak, gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés, óvoda és bölcsőde fejlesztés, energetikai fejlesztések, vagy éppen a fenntartható városi és közlekedésfejlesztés tekintetében.

A fenntartható városi közlekedést szolgálja a meglévő kerékpárutak felújítása és újak megépítése.

Fotó: Ostorházi Helga / ÖKK

Beruházások a fehérvári és az agglomerációban élő családokért

Ezek közül talán az egyik leglátványosabb és legszembetűnőbb a belterületi utak építése (6,84 milliárd) volt, melynek jelentős részét, mintegy 4,5 milliárdot a déli összekötő tett ki, de ide tartozott a Móri út felújítása több mint 1 milliárd forintból és a Ligetsorra is mintegy félmilliárdot fordítottak a Berényi út és a „Kisléptékű közlekedést célzó beruházások" mellett. A fenntartható városi közlekedést szolgálja a mintegy 4,5 km hosszan felújított és a több mint 17 km hosszú új, a kerékpáros számára kialakított útszakasz is, amelyre több mint 1,8 milliárd forintba került. A következő ablakként a családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztését említette (2,45 mrd) a polgármester, amelybe a bölcsődék, óvodák kerültek be, ahol igen sokrétű volt a fejlesztés, hiszen van, ahol eszközbeszerzések, udvarok, vagy éppen épületek újulhattak meg, vagy épülhettek fel. A polgármester itt megemlítette a mintegy egymilliárd forintos uniós forrásból megvalósult maroshegyi bölcsődét, ahol közel hatvan bölcsődésről gondoskodnak.

A prezentációból az is kiderült, hogy valamivel több mint 4,5 milliárd forint jutott a gazdaságélénkítő, népességmegtartó városfejlesztésre, amely magába foglalta Felsőváros vízrendezését, számos új helyszín zöldfelületének megújulását, illetve az újabb közösségi tereket kialakítását, amelyek az egészséges, hasznos időtöltést hivatottak szolgálni. Az adatokból kiolvasható (prezentáció a képek alatt), hogy ebben az időszakban több mint 150 ezer fát és 44 ezer cserjét ültettek el. Mindemellett a város nagy gondot fordított az energiahatékonyság és a megújuló energiafelhasználás arányának növelésére is (2,74 mrd): az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése mellett a polgármesteri hivatal és az Innovatív Szociális Szolgáltató Központ teljes körű épületenergetikai korszerűsítése is megtörtént. A városi közszolgáltatások keretében (1,3 milliárd) három orvosi rendelő (Szegfű Gyula, Batthyány, Ybl utcai) újulhatott meg, valamint Innovatív Szociális Szolgáltató Központ került kialakításra. A fennmaradó uniós forrásokból 280 milliót fordítottak munkahelyteremtésre, 470 milliót pedig helyi, társadalmi projektekre, mint például a Segítő Fehérvár Program.

Visszatartott EU-s források

Cser-Palkovics András polgármester a prezentáció zárásaként kiemelte, hogy az önkormányzat összeállította a 2021-27-es ciklus EU-s forrásokra való projektlistáját is, melyben a Bakony utcai átkötés, a Szent István tér teljes felújítása, a Fehérvár Tüdeje Program folytatása, vagy például a közlekedésszervezésben alkalmazható okos-megoldások telepítése szerepel, ám az ehhez való forrásokat még nem kapták meg az EU-tól. Mindezt úgy, hogy a Területfejlesztési Minisztériumtól érkezett levél értelmében a fehérvári projektek eddig kivétel nélkül példamutatóak, mintaszerűek, az Európai Bizottság felé jó példaként bemutatandónak voltak.

– A pályázatok, fejlesztések előkészítése folyamatosan zajlik tervezéssel, előkészítéssel, viszont egyelőre az európai uniós források nem érkeztek meg. Úgy gondolom, hogy ezek Fehérvárnak járnak, és bízom benne, hogy hamarosan rendelkezésre állnak és a pályázatokat el tudjuk indítani, hogy minél hamarabb megvalósuljanak a tervezett fejlesztések – zárta gondolatait a Cser-Palkovics András.