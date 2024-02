Odabújik, megérzi, ha valami nincsen rendben. Akkor is, ha szomorú vagy. Akkor is, ha tanácstalan. Akkor is, ha valami nagy baj közeledik. Nem tudni, pontosan hogyan, miért, de érzi az ember, a társ minden egyes rezdülését. Cserébe nem vár sokat – mondhatnánk, mégis az egyik legnagyobb, legszebb dolgot kéri: szeretetet. Ez lehet simogatás, lehet néhány falat, de lehet egy kedves szó is. S ha ezt megkapja – ráadásul: sokszor ennek hiányában is! –, végképp hatalmas örömöket képes okozni. Néhány, kedves szónak betudható vakkantás, néhány, simogatásnak minősülő pacsi vagy egyéb láblendítés, ugrálás, és néhány, a nedves nózit az archoz nyomó, pusziadáshoz hasonló pillanat legalább egy mosolyt képes kicsalni az amúgy nehéz napját élőből is.