December elején bemutatták az ütemezett bővítésről szóló tervezet, mely szerint több lépésben bővítik a város buszhálózatát. A mostani, első ütemben az Alba Ipari Zóna kiszolgálása a fő cél.

– Az elmúlt években volt próbálkozás arra, hogy a közel 50 éves hálózatot átalakítsuk, hiszen a szükség van a változtatásra a megnövekedett ipar és a város szerkezetének átalakulása miatt. Ugyanekkor azt is látunk kellett, hogy egyszerre nem lehet megváltoztatni a teljes hálózatot, ezért döntöttünk az ütemezett hálózatmódosítás mellett – fogalmazott az alpolgármester.

Az első ütemben bevezetésre kerülő módosítások, bővítések április 2-tól léphetnek életbe – erről a február 15-i közgyűlésen döntenek – és mindegy 280 ezer kilométerrel növelnék a hálózatot. Ez pedig több mint 320 millió forintos éves forrást igényel majd.

Emellett tervben van még – amelyről szintén a közgyűlésen döntenek –, hogy a Volánbusszal közösen szeretnék bevezetni a valós idejű forgalomirányító rendszert, mellyel mind a sofőrök, mint pedig az utasok számára sokkal nyomon követhetőbb lesz a helyi járatok közlekedése.

– Átnéztük továbbá a jegyeket és bérleteket is. Legutóbb 2022-ben volt példa arra, hogy bevezette a város a diákbérletet egy jegy áráért és olyannyira jók a tapasztalatok, hogy a korábbi átlagos 4200-ról 11 500-ra nőtt a diákbérletet vásárlók száma. Így azt a javaslatot tesszük a közgyűlésen, hogy a 65 év alatti, de már nyugdíjas utazók számára is hasonlóan 280, illetve 340 forint legyen a havi bérlet ára. Eddig nagyjából havi 500 darabot vásároltak ebből a bérletből, azonban bízunk abban, hogy ez az újítás sokak számára nyújt nagy segítséget – részletezte el Mészáros Attila, aki arra is kiért, hogy mintegy 3 milliárd forint szerepel a közösségi közlekedésre a 2024. évi költségvetésben.

A tervezetten április 2-án bevezetésre kerülő bővítések célja az Alba Ipari Zóna kiszolgálása volt, hiszen az utóbbi években megsokszorozódott az ipari zóna területe, így a hálózatot első körben ezt figyelembe véve módosították. De éppoly fontos volt az is, hogy a városrészeket összekössék.

A módosításokban nagy szerepet játszottak a beérkezett javaslatok is. Mint megtudtuk decemberben csaknem 200 javaslat érkezett a meghirdetett társadalmasítás kapcsán. Ezen javaslatok nagy része az érintett vonalakra tért ki, de voltak olyanok is, amelyeket majd a következő ütemekben hasznosítanak.

– A javaslatok jelentős részét már a mostaniba be is építettük. Így, míg decemberben körülbelül 200 ezer kilométernyi bővüléssel számoltunk, ez a javaslatok figyelembevételével 280 ezerre nőtt.

A járatbővítés mellett lesznek olyan járatok is, amelyek beolvadnak vagy átalakulnak más járatokká. Mindezek pedig a fent említetteken túl azért szükségesek, hogy minden városrész irányába induljanak járatok a késő esti időszakban is, megkönnyítve ezzel a hazajutást azokban az esetekben, amikor késő estig tartózkodnak az utasok a belvárosban.

Ezek fényében a 10-es járat a Maroshegyre, a 912-es az Alsóváros – Őrhalmi szőlők irányába, a 24-es és 32-es járat az Öreghegyre, a 34-es a Felsővárosba és a Fecskepartra, a 37-es pedig Feketehegyre megy.

Továbbá az is szempont volt még, hogy a kórházat közvetlenül lehessen elérni még több városrészből. Így a Hunyadi utcai rendelőintézeténél a 43-as és a 44-es járatokon kívül megáll majd a 16-os, a 20-as és a 37-es járat is. Ami pedig a beolvadást illeti a 13, 13A, 13G, a 13Y, a 27, a 29 és 30 járatok megszűnnek és helyettük a meghosszabbodó 12Y, 14G, 16, 20, 24, 37 és 42-es járatokkal találkozhatnak majd az utasok.

Minden egyéb információt itt találnak a hálózatbővítésről.