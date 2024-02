A farsangi télűző hagyományokkal az emberiség évszázadok óta űzi a telet, várja a tavaszt – vagyis igyekszik feldobni a szürke januári-februári időszakot. Székesfehérváron is sokféle lehetőség kínálkozik ezen a hétvégén azoknak, akik szeretnének részt venni a karneváli hangulatban.

A természetjáróknak a Sóstó Látogatóközpont kínál farsangi túrát február 10-én, azaz most szombaton. A szervezők 10 órakor várják a regisztrált kirándulókat a központ bejáratánál, ahonnan 10.15-kor szakavatott vezetőkkel indulhat a farsangi túra. A beöltözés mindenképpen előny, merthogy állomásonként kaphatnak játékos feladatokat a résztvevők és ismerhetik meg a környék élővilágát. A szombati kirándulás után délutánra is tudunk ajánlani farsangi programot: az Öreghegyi Közösségi Házban 16 órakor kezdődik a karneváli hangulat. Itt már pihentetőbb programokra számíthatnak a családok: lesz kézműveskedés, melynek során álarcot készíthetnek a résztvevők. A gyerekeket arcfestés, csillámtetkó, meseszínház és Andi bohóc várja, aki garantáltan feldobja a hangulatot. A február 10-ét aztán zárhatjuk tánccal is, mégpedig az Alba Regia Táncegyesület Malom utcai Táncházban. A farsangi csikóbál után az este a felnőtteké: a talpalávalóért a Galiba zenekar felel.

Február 11-én, vasárnap tovább folytatódik a farsangolás Székesfehérváron: a belvárosi Igéző előtt a Szabad Színház indítja az álarcos felvonulást 16 órakor. Várnak mindenkit az eseményre, amely természetesen jelmezes lesz, így a résztvevőknek is kötelező a beöltözés. Az esemény egyik főhőse a kiszebáb lesz – az „égetnivaló asszonyszemély” már most is kint várja a sétálókat az Igéző előtt az utcán. S hogy a farsang legfinomabb része se maradjon el, lesz fánkevő verseny is.