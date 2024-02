A névnapozás hagyománya nem minden országban van jelen, de vannak olyan területek ahol Magyarországhoz hasonlóan, egyfajta ünnepnapként tekintenek ezekre a napokra. Ilyenek például Románia, Szlovákia, Oroszország, de a skandináv és a balti országok is. Egyes országokban a születésnaphoz hasonló, jeles eseménynek minősítik, ez tipikusan igaz Lengyelországra. Természetesen olyan területek is vannak, ahol egyáltalán nem veszik figyelembe azt, hogy az adott nap, "kinek a napja" Nem ünnepelnek névnapot az angolszász országokban, Franciaországban, Hollandiában és az Európán kívül eső országok többségében sem. Mi viszont fontosnak tartjuk, hogy megemlítsük a névnaposainkat, néha talán többször is mint kellene! A hétfői napon a Zsuzsannákat és az Elizákat köszöntjük a legnagyobb szeretettel, még akkor is ha a véletlen játékának áldozataként a Fejér Megyei Hírlapban ma más név jelent meg az aktuális helyett! Tudjuk, hibáztunk! Éppen ezért különösen is nagy szeretettel köszöntünk névnapjuk alkalmából minden kedves Zsuzsannát és Elizát!