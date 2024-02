Sinkó Judit, az otthon mentálhigiénés munkatársa régebb óta ismeri a gyúrói horgolt fákat, hiszen korábban a tordasi szociális otthonban dolgozott, ahol kolléganői között volt gyúrói „horgoló” is. – Mindig törtem a fejem, hogyan lehetne a seregélyesi intézményt otthonosabbá, barátságosabbá, színesebbé tenni. Így jutottak eszembe a gyúrói horgoló asszonyok, akiket megkerestem a régi kapcsolat révén és megkérdeztem: horgolnának-e nekünk is színes virágokat? – mesélte kérdésünkre Sinkó Judit, aki ma már nyugdíjas, de szociális munkásként továbbra is szívesen foglalkozik demens betegekkel.

Nos, a Gyúrói Alkotó Kör tagjai azonnal munkához láttak és röpke két hét alatt több, mint 160 virágot horgoltak. Az ötletgazda pedig ellátogatott az egyik szerdai alkotóköri alkalomra, ahol átvette a szeretettel készített virágokat és mesélt a tagoknak az otthon lakóinak mindennapjairól is. Ahogy a feol.hu-nak elmondta, a virágokból fűzéreket készít majd, amiket az intézmény különböző helyiségeibe függeszt fel és ha sikerül, egy időzített kapcsoló segítségével esténként világítást is kapnak a színes alkotások.

A gyúrói asszonyoktól ugyanakkor megtudtuk, az utóbbi időben sokat horgoltak, így erősen megcsappant az adományokból származó fonalkészletük. Ezért szeretettel várnak bármilyen maradék fonalat, lebontható pulóvert, amiből újabb gyönyörűségeket készíthetnek. Az adományokat a gyúrói polgármesteri hivatalban lehet leadni, vagy oda eljuttatni (Rákóczi u. 49.).