Bodmér község Fejér megye északi részén, az M1-es autópályától délre, a Vértes délkeleti lábánál, Bicske és Csákvár között található. Első okleveles említése 1311-ből való, ám a vármegyei összeírás még a 18. század közepén is csak pusztaként említi Bodmért, amelyet ebben az időben többségében már reformátusok laktak. Kiemelkedő történelmi emléke a Pusztatemplom, amelynek elsősorban malomépítésre széthordott köveiből a temetőnél látható még néhány. A temetőtől a Porkolábi-szőlők felé vezető út mentén egy pár száz ölnyi sáncnak a nyomát is fel lehet fedezni. A kultúrtörténeti értékek körébe tartozik a református templom, a millenniumi emlékszobor, valamint az első és a második világháborús emléktáblák.

A települést a Bodméri-víz szeli ketté, mely a faluképet különösen széppé és vonzóvá teszi. A patak partja, a források környéke kellemes kikapcsolódást kínál az arra járóknak. Ám nagy esőzések idején ugyanez a patak haragos arcát is megmutatta: medréből többször is kilépve, sárosan és szürkén hömpölygött végig az apró falu főutcáján, nem kímélve semmit, ami az útjába került. Ezen a helyzeten jócskán változtatott az évek óta kívánt és most elkészült záportározó, amely még további fejlesztések előtt áll.

A falut kettészelő, változó vízhozamú Bodméri-víz különösen széppé, vonzóvá teszi a kis lélekszámú települést

Fotó: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap (archív)

A temető feletti hegyoromról csodálatos kilátás nyílik a Vértesre és a Váli-völgyre. A turisták – elsősorban a bakancsos gyalogtúrázók – azonban eddig még nem fedezték fel a környéket, emiatt maradhatott talán Bodmér a nyugodt kistelepülések sorában, amely a napközbeni látogatóban egy csendesen szunyókáló falu képét kelti.

Pedig időről időre élettel telik meg a közösségi ház, s az idősek mellett ott vannak a fiatalok is, akik szívesen telepednek le és alapítanak családot az alig 250 fős településen. A faluban nem régen nyitották meg az új utcát, amely Endresz Györgyről kapta a nevét. Arról a pilótáról, aki társával a világon tizenötödikként repülte át az Atlanti-Óceánt és az út végén – igaz, kényszerből – nem messze Bodmértől landolt. Ha sikerülne a település lélekszámát tovább növelni, szóba jöhetne akár egy kisbolt nyitása is, mert ez most nincs a faluban. Igaz, a közelben ott van Bicske, ahová autóval néhány perc alatt bejuthat az ember vásárolni, hivatalos ügyeket intézni, sőt onnan az M1-es autópályán tovább haladva rövid idő alatt Budapestet is el lehet érni.

A jellegzetes és híres bodméri fűzfák a Vasvári Pál utca mentén

Fotó: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap (archív)

A falu épített öröksége a református templom: a községet a 18. században többségében reformátusok lakták, az 1700-as évek közepén van már nyoma egyházi szervezetnek is. A falu első imaháza 1790-ben épült fel, az első istentiszteletet 1790. március 20-án tartották benne.

1827-ben az imaháztól nem messze épült fel a ma is látható templom, mellé 3 évvel később került parókia. A templom fatornyát később 23 méter magas, kétszintes kőtoronnyal váltották fel, amelyben ma két harang lakik. A 110 kilogrammosat Walser Ferenc öntötte 1865-ben Pesten, a 70 kilogrammosat pedig Antoni Zechenter 1734-ben, Budán. Ez utóbbi a kajászószentpéteri egyház adománya.

A református templom, melynek tornyában két harang lakik

Fotó: Nagy Zoltán Péter / Fejér Megyei Hírlap (archív)

Az évszázadok során a templomot és a parókiát többször is felújították, rendbe tették. A bodméri gyülekezet lélekszáma 1816-ban 293 fő volt, mellettük 64 katolikusról, 19 evangélikusról és 9 zsidóról szólnak a korabeli feljegyzések.