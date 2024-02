Gévai Szabolcs élete a vasút körül forog. Gyermekkorától kezdve, amikor még a fülei vasútállomáson töltött napokon figyelte – az akkor még a településen gyakran átrobogó – gőzmozdonyokat és az állomáson dolgozókat, Szabolcsot mélyen megérintette a vasút romantikája. Ez a korai élmény lett az alapja annak a máig tartó szenvedélynek, amely most is hajtja: egy olyan interaktív vasútpark létrehozása, ahol a múlt és a jelen találkozik, és ahol a vasút szeretete generációkon át öröklődhet.

Utazás az álom felé

Szabolcs számára nincs olyan távolság, amelyet ne lenne hajlandó megtenni egy újabb darabért a gyűjteményébe. Az ország minden szegletéből összegyűjtött relikviák között megtalálhatók ritka síndarabok, különleges lámpák, történelmi jelentőségű csillék és még rengeteg, szíveket dobogtató emlék a vasút történelmének az elmúlt 150 évéből. Szabolcs különös figyelmet fordít a Füle környéki és a Fejér megyei bányavasutakra, amelyek a gyűjteményének és álmai vasútparkjának is középpontjában állnak. A fanatikus gyűjtő igyekszik minél több, a megyéből származó vasúti ereklyét felkutatni és meg is szerezni. Olykor valóban igazi “kincsekre” bukkan.

A gyűjtemény szíve

A gyűjtemény egyik ékköve egy eredeti bányamentő kocsi, amelyet Szabolcs a bányászati múlt egy darabjának tekint. Ez a kocsi nem csupán egy hétköznapi tárgy: a munkások életét mentette nap mint nap munkájuk során, amikor arra szükség volt és most a vasúttörténeti park egyik ikonikus darabja. Különlegességét tovább fokozza, hogy az utolsó darab, ami az országban fellelhető. A gyűjteményben szereplő csillék is mind egytől-egyig páratlanok, hiszen minden egyes darab egy-egy magyar bánya történetét képviseli, Szigetvártól Dudarig.

A közösség építése

Szabolcs nem egyedül dolgozik álma megvalósításán. A fülei Vasúttörténelmi Egyesületet olyan emberek alkotják, akik osztoznak szenvedélyében a vasút iránt. A tagok között vasutasok, pályamesterek és MÁV szakszervezeti tagok is megtalálhatók, akik mind egy cél érdekében dolgoznak: hogy a fiatalabb generációkat is bevonzzák, és megmutassák nekik, milyen fontos szerepet töltött be a vasút az ország fejlődésében.

Füle vasútparkja, amely már nem is álom

Az újonnan alakult egyesület nem csupán egy múzeumot képzel el a meglévő és páratlan gyűjtemény megmutatására, hanem egy élő, lélegző parkot, ahol a látogatók valóban részesei lehetnek a vasút varázsának. Az önkormányzat által biztosított – néhai szeszfőzde – területen tervezett parkban, a mozdonyok és a csillék nem csupán kiállítási darabok lesznek, hanem eszközök az interaktív tanuláshoz és szórakozáshoz. A tervezett 450 méter hosszú hajtánypálya és a 500 méteres kisvasúti pálya lehetőséget nyújtanak a látogatóknak, hogy maguk is megtapasztalhassák, milyen volt régi időkben utazni a vasúton. Ezen felül készül egy nagyobb sugarú, 760 milliméter széles pálya is, amin valódi gőzös rója majd a köröket, amihez a jövő hónapban érkezik a Balatonfenyvesi GV-től a MÁV jóvoltából egy vasúti kocsi.

A múlt megőrzése a jelenben

A színes gyűjteményben rengeteg relikvia is fellelhető, mint például a 1880-as évekből származó lugosi-féle váltó, amely a technológiai fejlődés fontos darabja. Továbbá, a gyűjteményben található lámpák, melyek a második világháborúból vagy még korábbról származnak, valamint az Orient Expresszről származó kürt. Ezek a mára már csak múzeumokban látható tárgyak mind hozzájárulnak a vasúti történelem érzékeltetéséhez, a környék bányavasútjainak megismeréséhez.

Szabolcs története nem csupán egy gyűjteményről szól; hanem arról, hogy hogyan lehet a múltat a jelen szolgálatába állítani. Az általa megálmodott és hamarosan megvalósuló interaktív vasútpark nem csak egy hely lesz a múlt relikviák bemutatására, hanem egy olyan tér, ahol az emberek átélhetik a vasút történelmének fontosságát és szépségét. Egy olyan projekt indult el Fülén, amely szívvel és lélekkel készül, ahol a vasút nem csak eszköz, hanem összekötő kapocs is a múlt, a jelen és a jövő között.