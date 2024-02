„A héten eljött az árcsökkenések ideje az üzemanyagok tekintetében. Szerdától a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökken, ami várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd. A benzinért bruttó 3 forinttal kell kevesebbet fizetni, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 10 forinttal csökken a kutak számára. Így az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak majd a hét közepén: 95-ös benzin 615 Ft/liter, míg a gázolaj 647 Ft/liter lesz." – számolt be a holtankoljak.hu.

Vezető képünk illusztráció!