Bicskei Bíborka után jött a Mikulás, majd a Diótörő, akitől a napokban Huszár Henrik vette át a stafétát. - Az ötlet annak idején azért született meg, hogy legyen egy mindenki által szerethető figura a városban, amely „hirdetőoszlopként” is működve a közelgő nagyobb eseményekre, ünnepekre hívja fel a figyelmet. Tavaly, a 40. Bicskei Napok előtt Bicskei Bíborka volt az első, aki angyalként szállt le közénk – mondta el a kezdetekről Takács József, a Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója.

A figura, pontosabban figurák nagy népszerűségre tettek szert Bicskén, sokan szeretik az időről időre átváltozó kedves alakokat, akik mosolyt csalnak az arra járók arcára. A figurának öltöztetői is vannak: a Petőfi Művelődési Központ részéről Pincési Dóra, míg civilként Pötördi Nikolett, akik mellett természetesen mások is aktív munkát vállalnak a karbantartásban és az öltöztetésében, ami nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk. Pláne nem olcsó!

A tervek szerint a márciusi ünnepet követően a húsvét jegyében húsvéti nyuszivá változik a két egymásra helyezett szalmabála.