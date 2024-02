Ahogy azt a feol.hu kiderítette: a Csónakázó-tó mellett épül a Kovács Katalin Kajak-kenu Akadémia csónakháza. A cikk megjelenése után megszólalt a tavat szintén használó Vital Club is. Szipola Antal, a Vital Club vezetője ezúttal azonban egyenesen a polgármestert kérdezte az ügyben, aki Sohonyai Edit Fehérvári vagyok! nevű közösségi oldalas csoportjában megjelent videóinterjújában válaszolt. Ahogy a klub vezetője fogalmazott, szeretné a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) támogatását kérni a Koronás Park kerítése mellett megépítendő csónakházhoz. Ehhez azonban – tette hozzá -, szükséges a közgyűlés hozzájárulása a területhasználati engedély kiadásához. „Támogatná, előterjesztené kérvényünket?” – kérdezte, ahogy azt is, támogatná-e az elképzelést, hogy a Kovács Katalin Kajak-kenu Akadémia működjön inkább ebben a leendő épületben, s használják közösen a hajókat is. Hiszen ők is csak iskolaidőben edzenének, a Vital Club pedig délután. „Különösen igaz ez a csapatkenukra, melyből nekünk sok van a Koronás Parkban, ami elég lenne mindkét egyesületnek.”

Fotó: Horváth-Buthy Lilla / Fejér Megyei Hírlap

A polgármester leszögezte: örül minden egyesületi együttműködésnek, de ezt természetszerűleg mindig az adott két egyesületnek kell egymás között megbeszélnie – hiszen az önkormányzat egyiknek sem tulajdonosa vagy tagja. „A két közösség lehetősége, hogy leüljenek és megállapodást kössenek” – emelte ki a beszélgetésben, ahogy azt is, hogy pár napja egyébként már történt egyeztetés a tó jövőbeni használatával és annak házirendjével, a vízfelület felosztásával kapcsolatban.

Fotó: Horváth-Buthy Lilla / Fejér Megyei Hírlap

„Bízom benne, hogy ezek az egyeztetések mindenki számára jó megoldáshoz vezetnek, azzal, hogy utána pedig ezt lehet időről-időre értékelni s adott esetben azokon változtatni. A Csónakázó-tó, látszik, hogy egyre népszerűbb” – tette hozzá Cser-Palkovics András, akinek válaszából kiderült: már egy harmadik szervezet is jelentkezett azzal, hogy valamilyen módon szeretne megjelenni a tavon. A polgármester azonban nem kertelt: „Nem biztos azonban, hogy ez jó lenne.” A csónakház kapcsán pedig elmondta: a Koronás Park végén lévő szinte új közösségi épületet éppen a Vital Club használja – többek között csónakházként. „Hogy ezt most újabb konténerekkel kiegészítsék, nyilván felvet városképi, parkosítási és HÉSZ (helyi építési szabályzat – a szerk.) kérdéseket is, hisz a zöldterület arányt nyilván tartani kell” – fogalmazott. Azt támogatná – tette hozzá -, hogy a jelenleg kihelyezett „nem olyan szép” konténer helyett egy rendezettebb körülmény alakuljon ki.