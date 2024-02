Fenti sorokat Sallai Mihály, Zámoly polgármestere tette közzé közösségi oldalán, mintegy bevezetve és hosszabban elmagyarázva a kérést, amellyel önkéntes munkára hívja a segíteni szándékozókat. Szerencsére a faluban nincs hiány a tenni akarásban, hiszen a többség tudja: magának építi, szépíti, teszi jobbá és élhetőbbé a települést.

A polgármester felidézte, hogy amikor az óvoda gázfogyasztására az addigi havi 150 ezer forint helyett hirtelen 4 millió forintot kellett volna kifizetnie a rezsiválság miatt az önkormányzatnak, inkább önerőből klimatizálták az intézményt. A berendezéseknek köszönhetően jóval alacsonyabb áramszámlával sikerült megoldani az óvoda fűtését. Később ugyanígy tettek a Szép Ilonka Faluházban, ahová az iskolás gyerekek járnak ebédelni. Most pedig a Csoóri Sándor Művelődési Ház következik, melyet tavaly teljesen be is zártak a fűtésszezonra, de idén is csak 15 fokos, temperáló fűtést tartanak fent benne. Sallai bejegyzésében azt írja, nem lehet tovább halogatni a házban a fűtés-kérdés megoldását, hiszen az számos közösségi eseménynek adott és szeretne továbbra is otthon adni az ősztől tavaszig terjedő időszakban is. A képviselő-testület ezért legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy szintén önerőből, három darab, négy irányba fújó kazettás hűtő-fűtő klímaberendezést szerel fel az épületben.

Annak érdekében, hogy a meleg bent is maradjon a teremben, a födém tetejét a padlás felől le kell szigetelni, amire közel 450 ezer forintot költenek. Felhívásában a polgármester a szigetelés leterítéséhez kéri a zámolyi közösség segítségét. Aki csatlakozna a munkához, azt február 23-án 15 órakor a Csoóri Sándor Művelődési Házban várják! „Fejlámpa, kesztyű, specckés jól jöhet” – zárja bejegyzését Sallai Mihály.