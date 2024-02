Már a szakmai találkozó meghívójában elgondolkodtató és lényeges gondolatok fogalmazódtak meg: „Az elmúlt egy-két évtizedben rengeteg bizonyíték gyűlt össze, ami igazolja, hogy az egészségügyi személyzet és a betegek közötti kommunikáció hatékonyságának a hiányosságai szakmai tévedésekhez és a műhibák kockázatának növekedéséhez vezetnek. Bizonyított tény az is, hogy a terápiás javaslatok be nem tartása, a betegek és a klinikusok elégedetlensége, valamint a betegek egészségi állapotának rossz kimenetele között is gyakran a kommunikáció hiányosságai állnak. Talán eddig soha nem volt még ennyire nyilvánvaló, hogy a kommunikációs készségek hiányosságainak felismerése és javítása rendkívül fontos." – olvasható többek között.

Fotó: ÖKK (Simon Erika)

A fentebb említett szempontokat világítják meg az egyes szakterületek vonatkozásában a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház vezető munkatársai a XIII. Fehérvári orvosnapok találkozóján. A résztvevők a pénteken szakmai előadásokat hallhatnak, majd szombaton egy tréning keretében, interaktívan is feldolgozzák a témát.

Az év eleji szakmai eseményt Izbéki Ferenc osztályvezető főorvos, a program főszervezője nyitotta meg, aki kiemelt és sokakat érdeklő témának nevezte az egészségügyi kommunikációt, ami az orvosok és a betegek között, illetve az egészségügyben dolgozók egymás közötti kapcsolatában is kulcsfontosságú. A város nevében Mészáros Attila alpolgármester mondott köszöntet a szervezőknek az esemény megszervezéséért, majd Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház valamennyi dolgozójának az áldozatos munkájukért, amit nap min nap a betegekért tesznek. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke csatlakozva az alpolgármester szavaihoz, háláját fejezte ki az egészségügyben dolgozók helytállásáért és a konferencia témájához kapcsolódva a kommunikáció fontosságát hangsúlyozta, amely nemcsak az egészségügyben, hanem az élet minden területén nagyon fontos. Az orvos-beteg kapcsolatot pedig csapatmunkaként írta le.

Fotó: ÖKK (Simon Erika)

– Az a feladatunk, hogy a betegekben lévő szorongást oldjuk. Nem kerül több energiába, hogy kedvesek legyünk, és az, amit erre reakcióként pozitívumként visszakapunk, pluszban is hozzátesz a napunkhoz – ezeket a gondolatokat már Bakos Gábor orvosigazgató-helyettes mondta a megnyitón a résztvevőknek, hangsúlyozva az empatikus hozzáállás fontosságát.

A részletes programot ITT OLVASHATJÁK!