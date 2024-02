A farsang részeként már a gyertyaszentelőt is megünnepelték a katolikus fenntartású Bodajki Boldog Gizella Óvodában, mely a Bodajki Kegyhely szomszédjában működik.

–Gyertyaszentelő napján elmentünk a templomba Mórocz Tamás atyához, aki nagyon várt minket, ám nem szentmisét tartott nekünk, hanem egy kis beszélgetős együttlétnek örülhettünk. Ott volt az összes kisgyerekünk és a fényről, a világosságról, illetve Jézusról beszélt a plébános a gyerekeknek, majd megszentelte azokat a gyertyákat, amiket vittünk. A gyerekek ezekkel boldogan futottak haza a családjukhoz, de megszenteltettük mi is az óvoda saját gyertyáit is, ugyanis nálunk minden nap van gyertyagyújtás az iskolában, a vallásos nevelés részeként–mondta Ruff Katalin, az intézmény vezetője.

Fotó: Boldog Gizella Óvoda

Február 2-nek nemcsak a vallási oldalával nézték, hanem szóba kerültek a néphagyományok is, így az időjárásjóslással, a medve kibújásával is foglalkoztak a gyerekek, és a macis napokon, macis süteményt is sütöttek, várva a tavaszt. Aztán majdnem az utolsó pillanatban, pár nappal a böjt kezdete előtt, megtartották a farsangot a művelődési házban.

–Idén a szülői munkaközösség kezdeményezésére olyan bált tartottunk, amin a családok is ott lehettek. Mindent ők szerveztek, a zenekart is ők hívták, vagyis mindent magukra vállaltak. A szülők, és a gyermekek lehettek csak jelen, mivel akkora volt az érdeklődés, hogy létszámkorlátot kellett bevezetnünk a művelődési ház befogadóképességének véges volta miatt–mesélte a vezető óvónő.

Kétszázan voltak a bálban a 98 férőhelyes óvodából, és nem csak a gyerekek öltözhettek be, de a felnőttek is.

Fotó: Boldog Gizella Óvoda

–Bemutattunk minden jelmezt, kicsit táncoltunk körbe-körbe, hogy mindenki jól lássa, ki minek is öltözött. A jelmezbemutató után mi, a dolgozók adtunk elő egy táncot western jelmezben, ahogy kell, kalapban, majd bemutattuk a nagysikerű táncunkat, melyet már a gyerekekkel közösen tanultunk. Ezután kezdődött a tánc és nekiállt játszani a Buborék zenekar, mely egy órán keresztül teljesen lefoglalta a gyerekeket–dicsérte a zenekar interaktív műsorát Ruff Katalin.

Mint megtudtuk, volt hógolyózás, sőt hógép is, az élőzenés előadás mellett, majd a koncert végén volt egy kis evés-ivás a büfé teremben, majd következhetett a tombolasorsolás, melynek során több mint száz tombolatárgy talált gazdára.

–Az fontos volt, hogy mi is a böjti időszak kezdete előtt zárjuk a farsangot, és ez éppen sikerült is. A bál bevételéből udvari játékot szeretnénk venni. Régi vágyunk egy olyan tölcsér formájú célbadobó játék, ami visszaadja a labdát, mondta az intézményvezető.

Azóta megkezdődött a nagyböjt, amit a hagyományok szerint gyermekeknek nem kötelező betartani, ám a Boldog Gizella Óvoda apróságai belekóstolhatnak kissé ebbe is, ugyanis a pénteki napokon nem lesz húsból készült étel az intézményben.