Budapesten, a XI. kerületi új campuson, Székesfehérváron és Orosházán egyaránt megtalálják a számításaikat azok a felvételizők, akik a versenyképes tudást, a pályakezdéskor pénzre váltható gyakorlati ismereteket és felejthetetlen egyetemi éveket várnak a választott felsőoktatási intézménytől. Óriási áttörés az egyetem életében, hogy félezer államilag finanszírozott hallgató felvételére nyílik lehetőség 2024-ben.

A székesfehérvári alapítású intézmény nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a képzések igazodjanak a huszonegyedik századi kihívásokhoz, a folyamatosan változó munkaerőpiaci igényekhez.

Mint ismeretes, 2023 júniusától a Pro Universitate Albensis Oktatási, Beruházási, és Koordinációs Zrt. a KJE tulajdonosa. Az új tulajdonosi körnek köszönhetően ötszáz államilag finanszírozott kodolányis helyre is jelentkezhetnek a 2024-es felsőoktatási felvételi eljárásban alap- és mesterszakokon egyaránt a diákok.

A megnövekedett lehetőségekről, egy modern tudásközpont megvalósításáról és a képzési tartalmak folyamatos fejlesztéséről beszélgettem Vizi László Tamás megbízott rektorral.

A rektor évtizedek óta részt vesz a KJE vezetőségének és oktatóinak a munkájában, jól ismeri az egyetem több mint harmincéves történetét. Le is szögezi azonnal, hogy nem igaz a hír, miszerint a KJE elköltözik a fővárosból; a valóságban az történt, hogy éppen fejlesztenek Budapesten, hiszen új helyre költözött az egyetem.

– A XI. kerületi Prielle Kornélia utcai oktatási parkban lévő épületünkben kezdődik a tanév második féléve, a médiacentrumunkban már december elejétől tanítunk. Egy szerencsétlen vis major helyzet következtében az őszi félév közepén került sor a budapesti campusváltásra. Tény, hogy erősíteni kívánjuk a fehérvári jelenlétünket is, érdemes felidézni, hogy a kétezres évek elején több százan tanultak Székesfehérváron, a nemzet történelmi fővárosában. Az új tulajdonosi konzorcium részletesen kidolgozott stratégiával fogott bele az új fejezetbe, egyrészt a XXI. századi felsőoktatási elvárásokhoz kívánja igazítani a képzéseket, másfelől a székesfehérvári jelenlétet szeretnék megerősíteni úgy, hogy emellett Budapesten és Orosházán is fejleszteni akarjuk a képzési kínálatot – mondta Vizi László Tamás.

Hozzátette, a tulajdonosi kör fontos célja az is, hogy sikeressé tegye az Albensis Tudásközpontot, amely a dunántúli társadalmi, gazdasági ipari térségek, szolgáltató intézmények, szolgáltatói hálózatok megnövekedett munkaerőpiaci igényeit igyekszik a jövőben folyamatosan kielégíteni.

Óriási kihívás, hogy megtalálják az igényeknek megfelelő, olyan alap- és mesterképzéseket, szakirányú továbbképzéseket, amelyek egy komplett tudásközpont-hálózatba integrálják a Fejér megyei, illetve székesfehérvári tudásközpontokat. Olyan hálózatosodásról van szó, amely magában foglalja az oktatási és kutatási feladatokat, és amelynek a Kodolányi János Egyetem a zászlóshajója.

A rektor arról is beszélt, hogy a fenntartói részvényeket hat szakmai befektető birtokolja, akik között van fehérvári oktatási vállalkozó, tudományos szolgáltató és innovációs cég tulajdonosa, fővárosi informatikai és környezet-gazdálkodási vállalkozó, tehát széles a spektrum. A céljuk pedig egyértelműen az, hogy a képzési paletta a munkaerőpiaci igényeknek megfelelve bővüljön a jövőben.

– Székesfehérvár sokat tesz annak érdekében, hogy a fiatalok számára vonzó tanulási és lakhatási helyszín legyen, és egyre bővülő munkalehetőségekkel várják, illetve helyben tartsák a pályakezdőket. Cser-Palkovics András polgármester támogatja az egyetem ezen elképzeléseit, s ebből adódik az is, hogy mind a nappali képzést, mind pedig a tudományos életet erősíteni szeretnénk Székesfehérváron. Mivel a befektetői kör komoly oktatási és tudományos kutatási múlttal rendelkezik, valamennyien abban gondolkodnak, hogy az egyetem és az Albensis Tudásközpont olyan erős szinergiákat hoz a felszínre, amely a térség további fejlődését garantálja. Olyan képzések indítását is tervezzük, amelyek kifejezetten a helyi munkaerőpiaci igényeket kívánják szolgálni. Például nagy létszámhiány mutatkozik óvodapedagógusokban, tanítókban és tanárokban. A Kodolányi eredetileg tanárképző magánfelsőoktatási intézményként szerveződött meg, tehát komoly múltunk van ezen a területen. Folytatva a hiányok sorát, a szociális területen dolgozó szakemberekből ugyancsak kevés van, itt is erősítenünk kell a képzést – emelte ki a rektor.

A Velencei-tó térsége kapcsán fontos információ, hogy a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkárságával együttműködve az egyetem bekapcsolódott a szervezet programjaiba. Létrehoztak az egyetemen egy aktív turizmussal foglalkozó fejlesztési kutatóintézetet, a turizmus szakon belül pedig egy aktív turizmus tanszéki csoportot. Az együttműködések sora az elmúlt félévben a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjával is bővült, amelynek keretében az informatikai szak jut lehetőséghez. A kommunikáció- és médiatudomány szak mindig is húzószaknak számított az egyetemen, ez marad is.

A megbízott rektor beszélt még a céges együttműködések fontosságáról, amelynek kapcsán leszögezte: „A céges világ fogalmazza meg az igényeket, hogy milyen szakemberekre van szükség, mi pedig megpróbálunk a segítségükre lenni”.

Szerző: Virágh Ildikó