Szépül Kőszárhegy

– Nagyot lép előre 1964-ben és 1965-ben a kis Kőszárhegy község. Ez a 750 lakosú község megyei és járási segítséggel művelődési házat kap. (…) Járási segítséggel a község főutcája – amely egyben a 7. számú műút is – higanygőz lámpás világítást kap – számolt be a tervezett fejlesztésekről lapunk hetven éve, s kiderült az is: a felszabaduló régi lámpatestekkel a község félreeső utcáinak kivilágítását tervezik megjavítani.

Ittasan imbolygó kerékpáros

Ötven évvel ezelőtt egy ittas állapotban kerékpározó férfi esetéről adott hírt a Fejér Megyei Hírlap.

– Alaposan felöntött a garatra egyik este Izsó János 33 éves magyaralmási állatgondozó. Ittas állapotban kerékpárra ült, s a kivilágítatlan, erősen „imbolygó” járművel a község belterületén biciklizett, a kormányt azonban nem tudta biztos kézzel fogni, s így nekiütközött egy villanyoszlopnak – olvashatták.

A részeg kerékpárost a móri járásbíróság háromezer-ötszáz forint pénzbüntetésre ítélte.

Japánban is remekelt a dunaújvárosi futó

Jokohamában 19 csapat, köztük 10 ország válogatottja részvételével rendezték meg az Ekiden-maratont 1984-ben, amelynek sajátossága, hogy a több mint 42 kilométert különböző résztávokban 6-6 atlétanő futja végig.

– A magyarok közül sorrendben harmadiknak indult a dunaújvárosi Ágoston Zita, akinek öt kilométert kellett futnia. Ezt 17 pert 28 másodperc alatt teljesítette, s ez vetélytársaihoz képest az ötödik legjobb idő volt – hozta a hírt lapunk negyven évvel ezelőtt.

Távgyalogló cica

Egy három és fél éves macska nem mindennapi történetét írta meg három évtizede a Fejér Megyei Hírlap: a négylábú kétszáz kilométeres utat tett meg hegyen-völgyön át, hogy visszatérjen gazdáihoz.

A nem mindennapi túra 1992 nyarán kezdődött, amikor a cica egy zongora kíséretében végigutazta Észak-Olaszországot a Savona melletti Toiranótól egészen Cuneóig. Az történt ugyanis, hogy a négylábú megrettent a szállítómunkásoktól, beugrott a teherszállító kamionba és szerencsésen megérkezett Cuneóba – a zongorával együtt. A cica másfél év elteltével, 200 kilométeres út megtétele után kimerülten tért vissza gazdáihoz.