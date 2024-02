"Az Ercsi Cukorgyárban tavaly decemberben végeztek a répa feldolgozásával. Ahogyan az lenni szokott, a termeltetési főosztályvezető és munkatársai gyors mérleget készítettek. A megállapítás egyértelmű volt: kevés répa termett, így a végtermék, a cukor is kevesebb lett, mint amennyire számítottak" – írta meg 1974. február 24-én megjelent számában a Fejér Megyei Hírlap. Az előző évvel kapcsolatban lejegyezték: "Egy tavalyi ténymegállapítás: a cukorrépa termőterülete megyénkben 17 százalékkal nőtt, de sajnos, a termésátlag csökkent, pedig hétszázalékos emelkedéssel számoltunk. [...] Nálunk csökkent a cukortermelés, nyugaton emelkednek az árak. Jelentős importra szorulunk. Ezért most még időszerűbb a jelszó: elegendő, az eddiginél is több cukrot, hazai termelésből!"

A cikk végén a kialakult helyzetre, az egyre fogyó cukorrépaszámra megoldási javaslatot is kínálnak: "Meg kell ismernie mindenkinek a korszerű művelési módokat. S akkor nemcsak a termés lesz magasabb, hanem a hozam, az egy hektárra vetített tiszta nyereség is." A jövőre vetítve azt írták, "A káloziak szerint legalább tíz forinttal többe kerül egy-egy mázsa cukorrépa termesztése a kézi műveléssel. Ez viszont már a múlté. Lehet, hogy néhány év múlva csak az archívumból tudunk előteremteni ilyen felvételt."