A fodrászati felár

60 évvel ezelőtt egy igen zavaró jelenségről számolt be a Fejér Megyei Hírlap, ami főleg a nők körében keltett jogos felháborodást. Ez lenne az újonnan bevezetett fodrászati felár. "Szolgáltató iparunk mindig tartogat valami "meglepetést" vendégei számára. Ezek közül vannak kellemetlen ízűek is. A fodrászatban tapasztalhatókat ragadom ki. Itt van például a körömlakk. Ha a saját táskájából kotorássza elő a „kedves vendég”, akkor is három forintba kerül a körömre ecsetelés. Ha hajrögzítőt visz magával, úgy kell neki, akkor is felszámítják. Az még csak hagyján! A meglepetés most következik. Zauberton. Ez a "csodaszer" frissé varázsolja a hajat. Az eddigi gyakorlat szerint ezt is a táskába süllyeszti a vendég. 15 forintért mossák ezzel a saját táskából elővett 12 forintos samponnal a hajat. Drága - mondják a vendégek. Igazuk van. Háromszorosa a mosatási árnak! Amikor a vendég viszi az anyagot, akkor tíz forintos felárat számolnak. Igaz, több a munka vele. De talán ha nem lenne ennyi, akkor kevésbé zúgolódna a "kedves vendég". Szeretjük a meglepetéseket, de az ilyeneket nem."

Véget ért a téli vásár

Sikeresen zárult az 1974-es téli vásár a Fejér megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat üzleteiben. "Csökkentett áron számolva 9 millió 66 ezer forint értékű árut adtak el. A vásárlók 5 millió 400 ezer forintot takarítottak meg. Csaknem valamennyi olcsóbb áron kínált ruha, cipő, pulóver elkelt, csupán félmillió forintot érő maradt meg az eredeti 14 millió 400 ezer forintos árukészletből. Jó vásárról számolt be a Centrum Áruház vezetője is: 2 millió 254 ezer forint értékű árut adtak el, vásárlóra talált majdnem az öszszes télikabát és női csizma."

Újabb Volán-bravúr

40 évvel ezelőtt, egy pénteki estén újabb bravúros győzelemről számolt be a Fejér Megyei Hírlap. A Volán jégkorongcsapata Budapesten, a Kisstadionban (háromezer néző előtt) 4:3 (1:1, 3:2, 0:0) arányban legyőzte a Ferencvárost. A gólokat Szajlai, Pintér, Balogh és Farkas ütötték. A csapatból ismét Kovalcsik kapus bizonyult a mezőny legjobbjának, rajta kívül Szajlai és Kóger játszott jól. A bajnokságban az Újpest vezet (16 pont), második a Volán (10), harmadik az FTC (14 pont). A bajnoki címet a március 4-én sorra kerülő Újpest-FTC találkozó dönti el."