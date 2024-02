Új vendéglő Polgárdiban

Büszkén számolt be 50 évvel ezelőtt a Fejér Megyei Hírlap Polgárdi újonnan nyílt vendéglőjéről. A kávézóval kombinált kisvendéglő első havi forgalma messze felülmúlt minden várakozást. „A szép környezet teszi nyilván, hogy estéről estére telt ház van a televíziós, szép berendezésű rádióval s lemezjátszóval felszerelt helységben. Kár lenne a fejlődési lehetőségeket figyelmen kívül hagyni. A fejlesztési tervekhez tartozik az udvari rész parkírozása és sörkertté való alakítása. Ennek bizonyosan örülnek a polgárdiak. És annak is, hogy az étterem vezetője időről időre fővárosi táncdalénekesek felléptéről gondoskodik. Szép és bíztató tehát az összkép, de nem mentes az „árnyéktól”. Ebben a kulturált környezetben reggelente a pálinka a „sláger”. A belső söntés elé kis asztalkát helyeztek, odajárulnak a betévedők, és mintegy kocsmává silányítják az éttermet. Nem is az asztalok mellett ülve, hanem „röptében bedobva”, úgy egy állóhelyükben. Ez a pálinkázás bizony nem idevaló.”

Látogatás a műszaki áruházban

1964-ben egy pillanatképet vázolt fel olvasóinak a Hírlap. Egy műszaki kereskedésben az üzlet vezetője készségesen számolt be a Fejér Megyei Hírlapnak sikertermékeiről. „Előkerült a dosszié, számok röpködtek a levegőben és rövidesen érdekes adatok birtokába jutottunk. Így például megtudtuk, hogy az elmúlt évben 850 mosógép, 81 varrógép, 466 porszívó, 2060 kávéfőző, 1060 csillár talált gazdára ebben az üzletben. A televízió iránt egész évben nagy volt az érdeklődés, a Kékes készülékből 660-at vásároltak. A műszaki üzletben változatlanul a legkülönbözőbb típusú világvevő rádiók kaphatók. E pillanatban 22 típusú rádióvevő van az üzletben. Ezenkívül magnetofonok, táskarádiók, lemezjátszók találhatók itt, ízléses, korszerű kivitelben. A legkedveltebb két rádiókészülék a Velence és a Szimfónia. A zenekedvelők is rendszeresen járnak itt, az elmúlt évben 7413 hanglemezt vásároltak. Valami újdonságot mutasson nekünk? Itt van az új típusú elektromos kávédaráló. Az ára mindössze 198 forint. Mi lesz a meglepetés 1964-ben? – Többek között megjelenik az olcsó zsebrádió.”