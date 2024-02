Február 4-én élettel telt meg a Szép Ilonka Faluház Zámolyon. Délután három óra előtt nyílt a színes szalagokkal feldíszített ajtó, és már az első belépő egy apró szuperhős kislány volt. A Wonder Woman-t több mese és film főszereplője követte, így egymás után jöttek a jégkirálynők, hercegnők, és persze volt olyan, aki civilben érkezett és a faluház képzeletbeli telefonfülkéjében öltötte magára a jelmezét, vagy éppen sminkeltette ki magát az anyuval a nagy seregszemle előtt.

–Nálunk nem kell mindenképpen civil szervezetnek állnia egy rendezvény mögött. Az önkormányzat 100 százalékban támogat minden civil vagy privát kezdeményezést. Ez nagyon jót tesz a közösségnek, és mára a civil szervezetek is szépen együtt dolgoznak, Tulajdonképpen örülünk annak, hogy ha van valamilyen program. Így született meg ez a farsang is. Egy anyuka kezdeményezte, de ugyanolyan támogatást kap a település részéről, mintha egy bejegyzett egyesület találta volna ki. Remek kezdeményezés ez, hiszen farsang van az iskolában és van külön az óvodában is, de ez egy olyan farsang, ahová azok is eljöhetnek, akik az intézmények rendezvényein nem lehettek ott, és azok is, akik nem is helyben járnak óvodába, iskolába. Én jómagam a büfét vállaltam magamra, így a teát és a zsíros kenyereket, kávét a Mosolygós Gyermekekért Egyesület kínálja minden résztvevőnek–mondta Nagyné Méhes Mónika önkormányzati képviselő.