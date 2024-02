1994. február 12-én, ezen a napon az országgyűlési választások előszobájában várták a következő hónapok történéseit a magukat megmérettetők. Balsay István, Székesfehérvár akkori polgármestere egész oldalas interjút kapott a Fejér Megyei Hírlaptól. Akkor még nem lehetett tudni, vajon maradhat-e polgármester az országgyűlési képviselőséggel egyetemben. A kérdésre, hogy „Hogyan élte meg Balsay István a polgármester, és az ember a sikereket és kudarcokat?” így válaszolt: „Más lettem. Az életünk szabadabb, ugyanakkor sokkal küzdelmesebb. Legjobban az bánt, ha egy lehetőséget is elszalasztunk, márpedig ennek a lehetősége állandóan fennáll. Erős kontroll alatt vagyok, közel tíz éve kirakatban élek. A polgármester mindig felelőssé tehető, ha a valaki rosszul könyvel, vagy szabálysértést követ el egy dolgozó, vagy egy képviselő, vagy ha bármilyen baj van a városban. És ez így természetes. Ilyen esetekben törvényszerű a kivizsgálás, a megfelelő döntés és a tájékoztatás. Ezért is tartom mindennél fontosabbnak a nyilvánosságot, mert a legrosszabb, ha pletykák alapján ítélnek az emberek. Fehérvár megítélése javult, ma már nem egy város a sok közül. Szeretném elérni azt, hogy a polgár otthon érezze magát, legyen büszke fehérváriságára. Addig azonban még sokat kell tenni, ebből a munkából én is szeretném kivenni a részemet. Mert ez a munka sok mindenért kárpótol. Három éve voltam utoljára szabadságon együtt a családdal. Ha külföldre kell utaznom, szabadságot veszek ki, ne mondhassa senki, az utazás a munkaidőm rovására megy. Örülök, ha más is világot láthat…”