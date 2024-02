Mennyire volt sikeres a gyermekvédelmi központot támogat bál, úgy hangulatában, mint jótékonysági szempontból?

A bál hagyományteremtő szándékkal indult, hiszen régóta nem volt ilyen, így elsősorban az volt a célunk, hogy el tudjuk magunkat helyezni a köztudatban, hogy mutassuk, jelen van a gyermekvédelmi központ, és újra végzi a munkáját, immár egyházi intézményként. Ha a sikerességről beszélünk, akkor el kell, hogy mondjam, hogy elsősorban nem az volt a célunk, hogy nagy adományokat tudjunk gyűjteni, hanem az, hogy meg tudjuk hálálni a minket segítőknek azt a sok mindent, ami tőlük kaptunk. Ezért volt a vacsora, a szép műsor, és ilyen szempontból nagyon jól sikerült az este. Anyagi szempontok alapján a kitűzött cél a rentabilitás volt, vagyis hogy ne legyen ráfizetés a bál. Ha majd megkapjuk a számlákat és összesítjük az adományokat, akkor derül ki, hogy mennyi is a vége, illetve hogy abból az összegből milyen lehetőségeink is vannak egyáltalán.

Mire fordítják a bevételt, pontosabban, hogy mire is lenne leginkább szüksége az intézménynek és a gyermekeknek?

Az elmúlt évben is több rendezvényt szerveztünk a gyerekeknek, akár az intézmény területén. De az elmúlt nyáron volt egy sátortábor is, amelyhez az egyik sportáruházban szereztünk be egyszerűen felállítható sátrakat, hálózsákokat, vagy akár pingpongasztalt, vagyis olyan dolgokat, amiket a közösségi rendezvényekhez a saját erőnkből meg tudunk valósítani. Kifejezetten olyan dolgokat, eszközöket szeretnénk beszerezni, ami a gyerekeket élménnyel ajándékozza meg.

Fotó: Kricskovics Antal

Mint a Székesfehérvári Görögkatolikus Szervező Lelkészség és egyben a Szent István Görögkatolikus Gyermekvédelmi központ lelki vezetője, hogyan látja a jövőt, milyen programok várnak az intézmény lakóira?

Már most folyamatban, vagyis szervezés alatt vannak az előttünk álló időszak programjai. Készülünk a nyári táborozásra, de lesz zarándoklat Máriapócsra, ahol majd találkozhatnak a mieink akár több ezer gyermekkel. Természetesen a legközelebbi eseményünk a farsang lesz, de közben folyik a munka az intézményen belül, ahol a dolgozók mindent önkéntesen tesznek, miközben a gyermekek életét, ellátását biztosítják.