Az érintett társasházak közös képviselői, valamint a lakásfenntartó szervezetek és szövetkezetek kaptak meghívást arra a tájékoztatóra, amely a bio- és élelmiszerhulladék felhasználásának lehetőségéről szólt pénteken délelőtt a székesfehérvári városházán. A konyhai zöld- és élelmiszerhulladék gyűjtése február elején Székesfehérváron is megkezdődött.

Az újonnan induló szolgáltatásról Cser-Palkovics András polgármester elmondta: a lehetőséggel egy jövőbe mutató folyamat újabb állomását érte el a város, amely azonban természetszerűleg vonz magával újabb kérdéseket. Mint rámutatott, jelentős változások tapasztalhatók a hulladékgazdálkodás kérdéskörében – utalva ezzel például arra, hogy tavaly óta nem az önkormányzatoké ez a közszolgáltató feladat, hiszen átkerült az államhoz, amely pedig 30 évre kiadta a feladatellátást a nyertes pályázóknak. Ez a váltás Székesfehérváron azonban nem okozott változást, hiszen továbbra is a – 100 százalékban önkormányzati tulajdonban álló – Depónia végzi a feladatot a városban.

- Nem olyan módon lát el közfeladatot, mint korábban, de pontosan ugyanúgy érdekelt abban, hogy minél magasabb minőségben végezzék el a feladatot, mint eddig is – szögezte le a város vezetője, majd rátért a körforgásos hulladékgazdálkodásra, melyben – emelte ki - az a cél, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakókba. A bio- és élelmiszerhulladék szelektív gyűjtése uniós elvárás, amelyet Magyarországnak is teljesítenie kell - mutatott rá. - Ezt mi lehetőségnek tekintjük, s azt szeretnénk, hogy az emberek is így fogadják. Mert noha most még lehetőség, ám a folyamat a kötelezőség irányába mutat.

A Depónia a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-vel áll szerződésben az újonnan keletkező szelektív hulladék begyűjtésére. Borsfay-Horváth Judit, a szervezet termék- és anyagáram vezetője elmondta: céljuk az országosan egységes szolgáltatás kialakítása és az, hogy minél magasabb mennyiségű hulladékot tudjanak feldolgozni. Ebbe a körbe vonják most be a háztartási élelmiszer- és biohulladék kezelését is, melynek fokozatos bevezetése kezdődött meg Fehérváron is.

- Célunk, hogy minél magasabb tisztaságú, ténylegesen ételhulladékot tudjunk begyűjteni, hiszen biogáz készül belőle. A maradék pedig komposzt anyagként kerül vissza a mezőgazdaságba. A későbbiekben pedig azt szeretnénk, hogy minél többen találkozzanak azokkal a termékekkel, amelyeket ezekből az anyagokból készítenek.

Steigerwald Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője ehhez kapcsolódóan hozzátette: nincs még olyan kialakult rendszer Európában, amihez lehetne igazodni.

- Ami tehát most zajlik, éles kísérlet - fogalmazott. - Vagyis sok ponton lehet majd változtatni, ha indokolt – mutatott rá. Jelenleg Székesfehérváron 10 ezer háztartás, 24 ezer lakos érintett első körben a gyűjtésben. Három lakótelepen - a Tóvároson, a Palotavárosban és Szedreskerti lakónegyedben jutnak hozzá az új lehetőséghez a lakók. Az ígéretek szerint február 20-ig a teljes területen kiosztják az 5 literes gyűjtőedényeket. A 120 literes gyűjtőedényeket pedig már mindenhol kihelyezték.

– A vegyes hulladékgyűjtők közvetlen közelében helyeztük el a nagy barna gyűjtőedényeket. Lánccal rögzítettük, ahol lehetett, ahol még nem, ott is hamarosan megtörténik az edények rögzítése – tette hozzá az ügyvezető. Az 5 literes, otthoni gyűjtőedények közül 2600-at osztottak ki, a többi pedig a következő hetekben kerülhet a lakások ajtajai elé.

Egy fontos tévhitet is szeretett volna eloszlatni a Depónia ügyvezetője, amikor feltette a sokszor hallott kérdést: vajon egybeöntik a keletkezett hulladékot a többi szeméttel?

– Minden kételyt szeretnék elutasítani, higgyék el, amit külön gyűjtenek, azokat sem az autóban, sem utána nem öntik össze. Ez nem csak jogszabály szerint tilos, de kilogrammra el kell számolni a MOHU felé a keletkezett hulladékkal. Nem vagyunk érdekeltek az összeöntésben, és a Depónia nem is esik ilyen hibába – mondta határozottan, kérve a lakosságot: – Nyugodtan gyűjtsék külön a hulladékot, mert valóban jó helyre fog kerülni. Nem a hulladéklerakóba kerül, hanem hasznosításra!

A barna kukák már mindenhol kint vannak, a kicsik február 20-ig mindenhová kikerülnek

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

A kihelyezett 120 literes gyűjtőkonténereket havonta egyszer elviszik és környezetbarát módon mossák, hangzott el a tájékoztatón, ahogy az is: a mosás idejére sem maradnak konténer nélkül a lakók, ugyanis addig a koszosak helyett másikat helyeznek ki. Az első ürítések már megtörténtek, így már tapasztalatok is vannak a városban:

– Ahol kiosztottuk az 5 literes, otthoni gyűjtőedényeket, sokkal nagyobb mennyiségű és tisztább anyag került a nagy gyűjtőkonténerekbe. Mindezek mellett is az első, induló hét után a második hétre nagyot nőtt a begyűjtött hulladékmennyiség: a Tóvárosban és a Szedreskerten 150 kilóról 700 kilogrammra nőtt a bio- és élelmiszerhulladék mennyisége a szelektív barna kukákban. A Palotavároson még nincs kis otthoni edény, de így is az induló első hét 40 kilogrammja után majd 300 kilogramm lett a begyűjtött mennyiség – kis edények nélkül is.