Vidám farsangfarki felvonulással, a tavaszváró, télűző szokások elegyítésével tette vidámmá február 11-én a vasárnap délutánt a Szabad Színház társulata. A maszkos alakoskodásra mindenkit vártak a belvárosban az Igéző előtt, ahonnan színes társaság indult útnak egészen az Országalmáig. Volt minden, ami egy ilyen télűző dramatikus menethez szükségeltetik: sok cukros fánk, seprűs boszorkányok, égetni való üzenetekkel tűzdelt kiszebáb, zene és persze sokféle farsangi jelmez.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A felvonulók közrefogták az Országalmát, majd pedig a seprűs asszonyok kiebrudalták a telet a városból. Olyan helyes kis hóemberkét, mint e farsangfarki szereplő, nem sokat láthatott még idén a fehérvári nép, tekintve az eddigi szegényes havas csapadékot. A hagyomány mégis azt mondja, ki kell űzni, el kell temetni, hogy tiszta lappal indulhasson a következő tavasz. Volt is hagyományos halottas játék: nem csak a telet, de most már magát a farsangot is itt volt az ideje búcsúztatni. Letakart fekete lepel borította, búcsút mondtak néki és indulhatott is az édes versengés.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A fánkevők pedig - szurkolók és tapsolók gyűrűjében - madzagról majszolták a karikafinomságot, miután visszaértek az Igéző elé. És persze a kiszebáb sem úszta meg, de elégett vele együtt a sok ráragasztott kellemetlenség is: a kiabálás, depresszió, a rosszkedv, gonoszság, a gyengeség, betegség, a harag is, de elűzték a veszekedést, türelmetlenséget, az irigységet, szegénységet, a köhögést, bizonytalanságot, a butaságot, szorongást, és hát bizony volt, aki az iskolát és a benne kapott összes egyest is. 2024 tavasza így indul tehát Székesfehérváron.