A Móri Borvidéki Bormustra csapata egyik települést a másik után keresi fel január és február tájékán, hogy kiderüljön, milyen is lesz az új évjárat. Elsőként Söréden jártak, majd Csókakő következett, míg aztán múlt héten hétfőn Móron találkoztak a segítő szándékkal érkező szakemberek és nem is olyan nagyon amatőr műkedvelők. Utolsó felvonásként Csákberénybe látogatott el az év eleji borkóstolás Forma1-e.

Készülnek a tavaszi versenyekre

Sáfrán András, a nevét viselő családi pincészet vezetője, köszöntötte elsőként a megjelenteket, egyben felhívta a figyelmüket a közelgő helyi borversenyre is, majd átadta a szót Varga Máténak.

–A mai eseményen nem tudok részt venni, de köszönöm a kiváló szervezést mind a négy helyszínnek és persze a boraikat bemutató gazdáknak, termelőknek. Felhívom a gazdák figyelmét, hogy a borvidéki borverseny 04.26-án lesz–mondta a Móri Borvidék Hegyközség elnöke, Varga Máté.

Aztán az alelnök, Sáfrán András visszavette a szót, és kiváló vegyes fehér borokkal indult az este. Szép illatot, szabályszerű borkezelést emlegettek. Gruber Nóra korábbi móri borkirálynő azt mondta:

–A nagypapám is mindig fehér bort készített és azt gondolom, hogy ő is és mindenki más is büszke lenne egy ilyen borra.–

Aztán volt néhány Ezerjó. Az elsőben magas volt az illó, ami az ízében is visszaköszönt. A következő esetében volt némi bizonytalanság. Miklós Csabi szerint hiányzik belőle a beltartalom. Az újabb Ezerjó azonban megosztotta a legtöbbször egyetértő csapatot. Bäcker Zsuzsanna, a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke azt mondta, hogy ez a bor nem rossz, de nem igazán Ezerjó ízű. Gál Gábor szerint a fajélesztő elviszi kissé az illatát, viszont érezhető benne a maradék cukor, ahogy az is, hogy egy szénsavas, újhullámos Ezerjó.

Ezt követően volt egy Zeusz, ami nagy sikert aratott. Szili Sándor szerint szép, vastag és olajos. Páncél József egyenesen gratulált a termelőnek:

–Az ásványosság és a sósság alapján ásványi anyagban gazdag termőhelyről érkezhetett. Kívánom, hogy sokáig maradjon meg, érdemes tartalékolni belőle, mert ez még sokat tud fejlődni–fogalmazott.

Ezt egy erjedési hibás Juhfark követte, majd egy Rizlingszilváni, amire azt mondta Szabadkai Tamás, hogy korábban kellene szedni, mert így túl magas az alkohol. Páncél József szerint ritkán veszünk le ilyen faját a polcról a boltban, pedig ebben a szépen kezelt tételben is nagyon jól jönnek a fajtajegyek. Ennek ilyennek kell lennie. A következő Rizlingszilvánit is dicsérték, pedig sokak szerint más stílus, mint az előző.