A képviselő-testületet évek óta foglalkoztatja a közvilágítás korszerűsítésének a kérdése, ugyanis utoljára mintegy 15 évvel ezelőtt fejlesztették az utcai lámpákat a faluban. Azóta a lámpatestek megkoptak, a fényük is meggyengült és miután az önkormányzat energiaszámlája is alaposan megugrott, így tavalyelőtt léptek is az ügyben. – Első körben a református templom és a kastély környezetében újították meg az energiahálózatot, valamint kandeláberekre cseréltük a régi lámpaoszlopokat, amelyekbe led világítótestek kerültek. Ez alkalommal a falu további utcáiban cseréljük a lámpatesteket. Összesen 336 darabot szedünk le és 360 újat teszünk fel, ami azt jelenti, hogy olyan helyeken is lesz világítás, ahol korábban nem volt – mondta kérdésünkre Gáll Attila, polgármester.

Az új fényforrások használatával az is cél, hogy a község közterületein mindenhol elérjék a szabványos megvilágítási értéket. Ugyanakkor Gáll azt is hozzátette, a több lámpatest ellenére, a ledes világításnak köszönhetően az eddigi áramszámla mintegy felét meg tudja spórolni a település, így a nagyjából 36 millió forintos beruházás 7 év alatt megtérülhet. A tervek szerint a lámpák cseréje jövőre folytatódik, akkor a zártkertekben – Kisiszkán és Aligváriban – szerelik fel az új fényforrásokat. Iszkaszentgyörgyön úgy számolnak, hogy legkésőbb két éven belül sikerül megoldani a közvilágítással kapcsolatos minden feladatot és a led lámpákhoz legalább két évtizedig nem kell hozzányúlni.