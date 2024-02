Február 9-én 17 órától a 47 hektáros angol parkkal és francia kerttel rendelkező Craon-i kastély - melyet Mayenne-megye kis Versailles-aként is emlegetnek – tulajdonosa és fenntartója, gróf Bertrand de Guébriant mesél a hallgatóságnak egy Loire-menti kastély és park üzemeltetési kihívásairól. – A gróf történetesen 3 éve francia testvértelepülésünk, Craon polgármestere, aki most ebben a minőségében látogatott hozzánk egy néhány fős craon-i delegáció élén. Amikor a látogatást terveztük, megkértem, kössük össze a kellemest a hasznossal és tartson itt egy előadást a tapasztalatairól, amelyeket a kastélyüzemeltetés és fenntartás terén szerzett az évek folyamán – árulta el kérdésünkre Gáll Attila, Iszkaszentgyörgy polgármestere. Az is kiderült, hogy Guébriant úr még nem járt Iszkaszentgyörgyön, sőt Magyarországon sem, így az itt töltött három napban több programot is szerveztek számára a fővárosban, a Balatonnál, a községben, valamint a környéken. Többek között meglátogatja a szomszédos fehérvárcsurgói Károlyi kastélyt is.

A gróf péntek esti előadását követően Herczeg Ágnes, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke avatja be a hallgatóságot az önkéntesség táji örökség megőrzésében betöltött szerepébe. Az estre a belépés díjtalan!