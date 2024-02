A közösségi közlekedést választó utasok számára újabb kényelmi szolgáltatás jelent meg: a GLS csomagautomaták most már a dunaújvárosi vasútállomáson is elérhetők. Ez az új fejlesztés nagy előrelépést jelent a csomagfeladás és -átvétel terén, hiszen 19 új helyszínen – többek között Gödöllőn, Harkányban, Monoron, Pécsett, Tatán, valamint a Keleti és Déli pályaudvarokon is – használhatók már az automaták.

A GLS Hungary a MÁV-VOLÁN-csoport 2022-es pályázatának nyerteseként bővítette szolgáltatásait – olvashatjuk a MÁV hivatalos oldalán.

A dunaújvárosi állomásra telepített új automatával együtt már 21 vasútállomáson, 5 HÉV-állomáson, valamint 6 autóbusz-állomáson érhetők el a kényelmi szolgáltatások.

Ezek a fejlesztések különösen azok számára jelentenek nagy előnyt, akik a mindennapi életük során a közösségi közlekedést részesítik előnyben, és nem tudnak munkaidőben csomagot feladni vagy átvenni.

Az új csomagautomaták segítségével a GLS célja az, hogy megkönnyítse azoknak az életét, akiknek nincs lehetőségük munkaidőben intézni a csomagküldést, illetve otthon várni a futárt. A MÁV-VOLÁN-csoport és a GLS együttműködésének köszönhetően összesen már 37 helyszínen – 26 vasút-, 6 Volánbusz- és 5 HÉV-állomáson – állnak rendelkezésre az automaták, így az utazás közben is könnyedén megoldható a csomagfeladás vagy -átvétel.