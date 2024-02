- Városunk idén 35,5 milliárd forintos saját, önkormányzati bevételből gazdálkodhat, kiemelten a fehérváriak munkája által megtermelt 26,8 milliárd forintnyi iparűzési adóból. Az építményadót korábban csökkentettük, így 3,73 milliárd forint érkezett ebből a városi kasszába. Sajnos a szolidaritási hozzájárulás keretében 8,1 milliárd forintot kell befizessünk az államkasszába, ennek a pénznek volna helye városunkban és/vagy az agglomerációnkban is. Igaz, az állam 11,4 milliárd forinttal járul hozzá városunk működési költségeihez, a fejlesztési források pedig további 24,3 milliárd forintos állami forrást tesznek költségvetésünkhöz.

A kiadási oldalon jelentős könnyebbség, hogy az energiaárak konszolidálódtak, (bár a vízdíjaink emelkednek) így valamivel bővebb keret jut működésre és fejlesztésekre is. Három fő célunk van: az első, hogy az önkormányzati dolgozók béreit, juttatásait tudjuk emelni, erről tegnapi posztomban már beszámoltam Önöknek. A második a közlekedés, különösen a buszhálózat bővítése és fejlesztése, erről hamarosan külön is tájékoztatást adok majd! A harmadik, hogy az elmúlt évekből kiindulva olyan tartalékkal vágjunk a következő éveknek is, amivel félelem nélkül várhatjuk a világ esetleges kihívásait, ehhez tartozik, hogy adósságunk továbbra sincs.

Köszönöm a hivatal munkatársainak az idén is kiemelkedő szakmai előkészítő munkát, most a Közgyűlésen a sor, hogy elfogadja a költségvetést jövő csütörtökön. Bízom benne, hogy egyhangú döntés születik majd! - olvasható a polgármester Facebook bejegyzésében.

A teljes bejegyzés itt megtekinthető: