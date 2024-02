Ki gondolná, de nagyobb bridzs élet folyik Sukorón, mint mondjuk a közeli nagyvárosban, Székesfehérváron. Kenedi Péter, a sukorói bridzs klub vezetője most azonban ismét hívja a régvolt és új tagokat, hogy csatlakozzanak hozzájuk, ugyanis február elsejétől ismét tágas régi helyükön folytathatják szeretett hobbijukat. A sukorói bridzs klubot országszerte elismerik bridzses kőrökben, ahol nem csak a profik, de a hobbijátékosok is jól érezhetik magukat.

– Korábban a sukorói művelődési házban működött a klub, ám azt ideiglenesen átadták az óvodásoknak, amíg el nem készült az új óvodarész. Ám most, hogy felszabadult, ismét visszakaptuk régi helyünket. A korábbi szűkösebb helyen talán kevesebben fértünk el, megeshet, ezért is csökkent a tagszámunk – vélekedik a klubvezető, hozzátéve azért, hogy még így is szép számmal érkeznek hozzájuk hétről-hétre, nem csak a településről, de a környékről is, Székesfehérvártól kezdve Budaörsig. – Télen sem szoktunk húsznál kevesebben lenni, ami azt jelenti, hogy öt asztalnál mindig folyik a játék. Nyáron pedig ennél is többen, hiszen az itt nyaralók is csatlakoznak hozzánk.

A klub minden csütörtökön 18 órától várja a játékosokat – tehát mostantól már a kultúrházban. Ám most csütörtökön, azaz február 22-én már 17 órától elkezdődik a parti, ugyanis batyus bállal kötik össze a klubalkalmat.