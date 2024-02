A Velencei-tó partján, Agárdon nyílt meg tavaly decemberben az Agárdi Jég Part, amely lelkes helyi üzemeltetőknek - Varga Gábornak és Ferenczi Alexandrának - köszönhetően közel két hónapig állt a korcsolyázók szolgálatában.

A Velencei-tó eddig, ebben a szezonban alig került a korcsolyázhatóság határára, így aki nem akart Székesfehérvárra vagy Budapestre menni korizni, itt is megtalálhatta a számításait. A legfrissebb előrejelzések azonban szinte már-már tavaszias időjárást ígérnek az elkövetkezendő időszakra, így a nagy erőfeszítéssel jegesen tartott felületet tovább nem tudják üzemeltetni. A február 5-i zárás előtt azonban még számos program várta az érdeklődőket: kori parti, farsang, éjszakai csúszás, oktatások és naplementés kikapcsolódás.

- Nagyon sikeres volt a jégpálya, nagyon sokszor tömve voltunk, és rengeteg embernek boldogságot csaltunk a szívébe, arcára legalább egy rövid időre - fogalmazott a feol.hu megkeresésére Varga Gábor, hozzátéve: a látogatók java kisgyerekes család volt, de sok tinédzser is kihasználta a lehetőséget. – Meglepő, hogy sok szépkorú is eljött hozzánk és aktívan korcsolyáztak a gyönyörű környezetben. Három kori partyt szerveztünk, s mindemellett a tókörnyéki iskolákból is hozták a gyerekeket januárban. Sajnos a három hónapos szezonból másfél hónap lett, ami sok lehetőséget bezárt előttünk, de bízunk benne, hogy jövőre a megszerzett tapasztalattal a hátunk mögött és elég időt adva az előkészületekre, még jobb szolgáltatással várhatjuk a vendégeket, a tervek szerint már novembertől. Összességében a másfél hónap alatt mintegy 5 ezren fordultak meg nálunk, ami fantasztikus dolog és ezúton is köszönjük a vendégeink bizalmát, támogatást és a sok pozitív visszajelzést – emelte ki a házigazda, aki, szervezőtársaival már készül a tavaszi és nyári szezonra, amikor nem csak a szörfösöknek, suposoknak és fagyi szerelmeseinek fognak kedvezni, de – mint hozzátette - meglepetéssel készülnek a kerékpárosoknak, kisgyerekes családoknak és az igényes programok kedvelőknek is.