Ahogy megírtuk, szombaton a Herosz Fehérvári Állatotthon csoportos kutyasétát szervez. A menetre szombat reggel 10:50-től lehet gyülekezni a Takarodó út 5. szám alatti menhelyen.

Az ASKA Alapítvány (Homoksor 7. GPS szerint 57.) február 17-én 9-11 óra között ugyancsak kutyasétáltatást szervez.

"Aki szeretne jönni kérjük jelentkezzen be telefonon a 0630/903-8218 vagy a 0630/206-5372 -es számon. Kérünk mindenkit időben érkezzen , de ami a legfontosabb, hogy időben is érkezzenek vissza a sétából a kutyákkal. Amennyiben az időjárás közbeszólna, akkor a sétáltatást egy másik időpontba tartjuk meg. De erről mindenképpen adunk ki tájékoztatást a Facebook-oldalunkon." - írják a felhívásban, ahogy a feol.hu-n is közzétesszük, ha esetleg változás történik.