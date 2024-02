Az első hírek a terület térkövezéséről, egy kis épület felhúzásáról - amiben mosdó is lenne - és olyan félig fix pavilonok telepítéséről szóltak, amelyek könnyen eltávolíthatók, vagy félrehúzhatók, amikor nincs piac. Ugyanakkor parkolók kialakítása is szóba került. Utóbbihoz az önkormányzat meg is kapta a Magyar Közút hozzájárulását, a terveket pedig beadták engedélyezésre. Juhász Csaba, polgármester szerint a konkrét munkálatok most áprilisban akár el is kezdődhetnek, ugyanis 2023 év végén elkészült a piac végleges kiviteli terve. Feltárták a téren átvezető közműveket, folyamatban van az ezekhez való csatlakozások tervezése, de már kiépült az a villanyóraszekrény a szükséges csatlakozási helyekkel, ami a terület áramellátását szolgáltatja majd a piaci napokon, vagy más rendezvényeken.

Folyik az előzetes költségbecslések bekérése is, hogy lássák, a pályázatra kapott pénz fedezi-e a szükséges forrásokat. A tervek szerint márciusban lezajlanak a beszerzési eljárások és áprilistól kezdődhetne a kivitelezés. – A folyamat zajlik, de lassan megy, hiszen mindent alaposan át kell gondolnunk és meg kell találnunk a legjobb megoldásokat, amit ki is tudunk fizetni – mondta a piac kapcsán a polgármester, aki arról is beszámolt, hogy közben a bolt előtti parkolók kialakítása is napirenden van, ám ehhez meg kell várni az év első felének adóbevételeit. A cél összességében egy olyan kulturált tér kialakítása, ahol a piac mellett más rendezvények is helyet kaphatnak. Ha pedig egyszer rendezésre kerül a Hangyától a Sajnovics téren keresztül a katolikus templomon át a kastélyig bezárólag a terület, az egységes szép része lesz a településnek.