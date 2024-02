– A MÁV-Volán-csoport kiemelt célja, hogy az ország legnagyobb közlekedési vállalatcsoportjaként úttörő szerepet töltsön be a „zöld közlekedés” hazai kiépítésében, és létfontosságú szerepet játsszon a zöld gazdasági fellendülésben és növekedésben – idézte a vállalatcsoport etikai kódexének sorait Vetter Szilvia hangsúlyozva: fenntarthatóság és zöld fellendülés nem létezhet állatvédelem nélkül.

– Jelen együttműködési megállapodásnak az eszmeiségen túl már konkrét eredményei is vannak. Az elkóborolt állatok hazajuttatásában igyekszünk folyamatosan lépéseket tenni. A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány öt chipleolvasót adományozott a MÁV-Volán-csoport részére, melyek egyike került most az épület elé. Ezekkel az eszközökkel leolvasható a kutyák és macskák chipszáma, ami segítheti a kóbor állatok hazajutását, biztonságba helyezését – tette hozzá az alapítvány kuratóriumi elnöke.

Beszédében a MÁV-Volán-csoport állatvédelmi szemlélet iránti elkötelezettségét hangsúlyozta Mosóczi László. A MÁV-STRAT Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott, az elkóborolt állatok biztonságos elhelyezése és tulajdonosaik felkutatása mind állategészségügyi, mind közegészségügyi szempontból kiemelkedő jelentőséggel bír.

– A felelős állattartás és az állatokkal való helyes bánásmód népszerűsítése helyet kap az élő állatokkal a közforgalmú személyszállítási közlekedési eszközökön való utazás során is. Tavaly ősszel átadtuk az ország első állatbarát vasútállomását Veszprémben. A vonattal érkező négylábú kedvenceink friss vizet fogyaszthatnak, és az állomás melletti kutyafuttatóban elgémberedett tagjaikat is átmozgathatják. Most pedig büszkén jelenthetjük be, hogy itt, Székesfehérváron folytatjuk a projektet – mondta Mosóczi László hozzátéve: a vállalatcsoport céljai közt szerepel további állatbarát állomások kialakítása.

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András úgy fogalmazott, a megvalósult projekt fontos területek összefogását szimbolizálja: az állatvédelem és a közösségi közlekedés is kiemelt jelentőséggel bíró terület. A polgármester továbbá a civil szervezetek munkájának fontosságát hangsúlyozta, s kiemelte: az állatvédelemmel foglalkozó helyi civil szervezetek idén az előző évinél is magasabb önkormányzati támogatásban részesülnek.

– A felelős állattartásban feladata van a civil szervezeteken túl az államnak és az önkormányzatoknak is – hívta fel a figyelmet Cser-Palkovics.

A sajtótájékoztató végén az elkóborolt állatok hazajuttatása és a felelős állattartás népszerűsítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá a MÁV-Volán-csoport és a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány.