– A csapatok itt, a helyszínen kapják meg a tételmondataikat, melyekről vitázniuk, érvelniük kell, erre 30-40 perc felkészülési időt kapnak. Ezek jellemzően változatos, aktuális témakörök, például oktatás, a mesék világa, az influenszerek és a politika kapcsolata. Legfőképp arra vagyunk kíváncsiak, hogy saját kútfőből hogyan tudják felépíteni az érveiket, a beszédüket, nem feltétlenül óriási lexikai tudást várunk, bár az is jelenthet előnyt, mivel a felkészülésnél nem használhatnak elektronikai segédeszközöket – beszélt a verseny menetéről Barbarics Péter, az MCC Vitaakadémia igazgatója hozzátéve: a két legeredményesebb csapat az országos döntőben is bizonyíthat március 1-jén és 2-án Budapesten.

Barbarics Péter továbbá kiemelte, a vetélkedőn való részvétel segíti a kritikai gondolkodást, fejleszti az azonnali válaszadás és reagálás, valamint a strukturált, logikus gondolkodás képességét. Az egyik fehérvári középiskolás csapatot erősítette a regionális versenyen Németh Tamás, akitől megtudtuk: a csapat a felkészülés során igyekezett szimulálni a valódi vitahelyzetet, hogy minél élesben már minél eredményesebben szerepelhessenek a megmérettetésen.

– Azt gondolom a vitakészség fejlesztése a mindennapokban is fontos, és a munkaerőpiacon is hasznos. Sokat segít, ha az ember össze tudja gyűjteni és rendezni tudja az érveit. A legelső vitát éreztem a legnehezebbnek, a csapatunkból mindannyian most versenyeztünk először, de úgy érzem, dinamikusak voltunk, jól összedolgoztunk – mondta Tamás, aki csapatával többek között arról is érvelt, az influenszerek beleszólhatnak-e a politikába.