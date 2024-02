Felhívást tett közzé Nagy Dániel, Pátka polgármestere, melynek lényege, hogy szeretnék megmenteni a Pátkai-víztározót s ehhez összefogást és gyűjtést kezdeményez. Mint felhívásában fogalmazott, azt a 2010-ben kapott malacperselyt törte most fel, melyet polgármestersége kezdetén kapott. Ebben gyűjtötte azóta a kisebb települési kiadásokra a pénzt, ám egy ideje nem volt kitűzött célja az aprók gyűjtésének. De, mint írja, „Most újra szerepe lesz.”

A malacpersely feltörésével – melyben 4745 forintot talált – gyűjtést indított. A Császár-víz Kincse Turisztikai Egyesület Pátka kezdeményezéséhez kéri a csatlakozást, mert szeretné összegyűjteni a forrást a Pátkai-víztározó megmentéséhez. Nem tagadja: milliárdos tétel az, amit elképzeltek, ám a program, amelyre szánják az összeget, lehetővé tenné, hogy újra a régi fényében tündököljön a tó vize.

A felhívásban elárulja azt is, mire kell a forrás: első lépésben a tervezéshez, hogy be tudják adni a terveiket elvi vízjogi engedélyezésre. Majd pedig a kivitelezésre is szükség lesz forrásokra.

Magyarország egyik legrégebbi, 1500 éves mesterséges taváról van szó, illetve annak kialakult ökológiai egyensúlyáról – szögezte le a polgármester. A feol.hu-nak válaszolva pedig elmondta:

– Szeretnénk a kezünkbe venni a sorsunkat és ehhez kezdtünk gyűjtésbe. A centik háborúja zajlik a Velencei-tónál, melyből mi szeretnénk kimaradni, de sajnos teljesen nem tudunk. Az itt lévő ökológiai folyosó sorsa azon múlik, mennyire vagyunk elszántak. Szeretnénk egy minimumot kiharcolni, egy olyan minimumot, amely szárasság idején is biztosítja az itt élő természet túlélését – árulta el Pátka vezetője, hozzátéve, hogy elsősorban a jogszabályok változásában és a vízminőség javításában látják a lehetőséget, „nem a centikben”. – Kezdeményeztük ezért a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól szóló jelenleg hatályos (10/2010. (VIII. 18.) VM) rendelet módosítását. A tárgyalások során egy centiméternyi Velencei-tó vizében látta mindenki azt a mennyiséget, amelyet mindenkor nélkülözni akar a Velencei-tó a Császár-vízből. Ahelyett, hogy azon vitatkoznánk, méltatlannak tartjuk-e ezt, inkább egy minimál programot szeretnénk kidolgozni. Tisztában vagyunk vele, hogy több tényező is hozzájárult a tó leromlásához, beleértve a klímaváltozást, a tisztított szennyvíz és a mezőgazdasági területek lefolyását. A korábban a víztározóba engedett szennyvízből, és növényzetből származó felhalmozódott iszap azonban messze a legjelentősebb hozzájáruló tényező. Ha először foglalkozunk ezzel a kérdéssel, akkor a legnagyobb hatást érhetjük el, mielőtt még túl késő lenne a Pátkai-víztározó számára. Az a küldetésünk, hogy a Pátkai-víztározót visszaállítsuk ökológiailag természetes állapotába az összes mederben lévő szennyezés teljes eltávolításával.

"A tárgyalások során egy centiméternyi Velencei-tó vizében látta mindenki azt a mennyiséget, amelyet mindenkor nélkülözni akar a Velencei-tó a Császár-vízből"

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Céljuk tehát, fogalmazott, hogy biztosítsák a Pátkai-víztározó jövőjét ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontból. Az elkészülő tervdokumentációt elvi engedélyezésre benyújtják a hatóságnak, tette hozzá, ahogy azt is: az elvi engedély birtokában pedig szeretnének tovább harcolni a természet túléléséért.

– A terveinkben helyet kell, hogy kapjon egy tisztító tér, azaz kis tó, amelynek célja a Vértesből érkező szennyezett vizek tisztítása, amely otthont ad az itt élő páratlan madárvilágnak. Helyet kap a középső tározótérben az az állandó vízfelület, mely mindig az itt élők szolgálatában fog állni, átvezetve ide a Rovákja vizét továbbá a Császár-víz többlet vizét, és helyet kap az alsó tározótérben az a nagy tér, amely biztonságot nyújt a Velencei-tónak. Erős polgári öntudattal szeretnénk tenni a saját környezetünkért, melyet egy erős polgári összefogással szeretnénk megtámogatni. Alapvetően ezért kezdett gyűjtésbe az egyesület. Sok kicsi segítséget is számít.