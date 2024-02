A II. világháború végén, a sokak által remélt béke helyett újabb embert próbáló évek következtek Magyarországon. Kevéssel a harcok lezárását követően, 1945. december 29-én megkezdődött a németek kitelepítése.

Erdei Ferenc, a német nemzetiségi önkormányzat vezetője a Millenniumi Parkban elmondott beszédében visszaemlékezett azokra az időkre, és azokra a családokra, akiknek távozniuk kellett saját otthonaikból.

Mórról, ami akkor még nem volt város, 1948 februárjában indult el az első vonat. Bármennyire is nem volt olyan nagy és népes település, mint napjainkban, mégis 436 családot, illetve 1349 személyt telepítettek át Németország szovjet, illetve kisebb részt amerikai megszállási övezetébe. Semmilyen értéket nem vihettek magukkal a németajkú kitelepítettek, akiktől 525 lakóépületet és 5397 hold földet koboztak el.

Fotó: Hrubos Zsolt

A megemlékezésen, sokak nagy örömére, egyszerre lépett fel két csapat is. A Móri Ezerjó Nyugdíjas Egyesület Énekkara, és a Liederkreis Móri Német Nemzetiségi Kamara Kórus is énekelte azokat a dalokat, melyeket azok a családok is ismertek, akiknek el kellett hagyniuk az országot, az otthonukat.

A beszédek és az énekek mellett a költészet is helyet kapott a móri Millenniumi Parkban, ugyanis Czibor Vivien szavalt a megemlékezőknek, akik az esemény végén sok virágot és számos koszorút helyezték el az Elűzési emlékműnél.