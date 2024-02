A napirendek tárgyalása előtt a testület egyperces néma felállással emlékezett a 73 éves korában elhunyt Szurdi Miklós színész, rendezőre, aki 2003-2008-ig volt a Vörösmarty Színház igazgatója. Szakmai munkáját Székesfehérvár önkormányzata korábban Pro Theatro díjjal is elismerte.

Első napirendi pontként az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatói munkakörének betöltéséről döntött a testület. A felhívásra egy pályázat érkezett, azt Ruff Tamás adta be, aki 2021. május 1-je óta irányítja a szimfonikusok munkáját. A testület egyhangú döntése értelmében 2024. május 1-jétől 2029. április 30-ig továbbra is a regnáló vezető töltheti be az igazgatói munkakört.

Harmadik napirendi pontként tárgyalta a megyeszékhely testülete a város 2024. évi költségvetését. A rendelet 90,1 milliárd forintos bevételi-kiadási főösszeget tartalmaz. Az energiaárak és az infláció mérséklődtek, a helyi ipar jól teljesített és a helyi gazdasági előrejelzések is pozitívak. Az állami döntések végrehajtásához is többlet központi finanszírozás érkezik, így az elmúlt évek többszöri kényszerű válságkezelése helyett minden szempontból kiegyensúlyozott működést és ütemezett fejlesztéseket tervez az önkormányzat.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

– Óvatos optimizmussal tervezhetjük a jövőt. Az elmúlt évek nehézségei nagy nyomás alá helyzeték Székesfehérvár gazdaságát és a város költségvetését. Ezen rendkívül nagy nyomás alatt nem roppant meg sem a gazdaság, sem a város költségvetése. A kihívással teli évek szigorú intézkedései és a helyi gazdaság tevékenysége átsegítette az önkormányzatot a nehézségeken. A mostani helyzet lehetővé teszi, hogy kiegyensúlyozott stabil költségvetést tervezhetünk – foglalta össze Farkas László bizottsági elnök, aki úgy fogalmazott: 2024 a bélemelések éve, jelentős bérfejlesztéseket hajt végre a kormány és az önkormányzat is.

Fazakas Attila, az ellenzéki frakció vezetője felszólalásában az inflációs problémák mellett az Auchan-körforgalom, illetve a feketehegy-szárazréti körforgalom problémáját taglalta, valamint szót ejtett a város által a kormánynak fizetett szolidaritási hozzájárulási adóról is.

A város kiemelt bevételei az idei évben is a helyi gazdaságból származó bevételek és az állami normatíva. A hely iparűzési adóbevétel tervszáma 26,8 milliárd forint, az építményadó mértékére vonatkozóan 3,73 milliárd forintos bevétellel, továbbá 60 millió forint idegenforgalmi adóbevétellel számol az önkormányzat. A kiadásokat tekintve 50,6 milliárd forintot fordít a város működési, jóléti, térségi feladatokra, ebből 8,1 milliárd forint az államnak fizetendő szolidaritási hozzájárulás. Fejlesztési, felújítási célokra 30,1 milliárdot, intézmények fenntartására – egészségügy, oktatás, kultúra – 22,8 milliárd forintot fordít a város. Kiemelt kiadási tételként szerepel a költségvetésben az intézményi személyi juttatások emelése: az állam által finanszírozott 15 százalékos minimálbér és 10 százalékos garantált bérminimum emelés 980 főt érint és mintegy 370 millió forint többletköltséget jelent.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A bölcsődékben és az óvodákban dolgozó pedagógusok béremeléséhez 41 millió forint támogatást biztosít az önkormányzat. Az önkormányzati intézményekben dolgozók cafeteria juttatása nettó 250 ezer forintra emelkedik, a változás 1600 munkavállalót érint és mintegy 511 millió forint önkormányzati kiadást jelent.

– A költségvetés egy szóval jellemezhető: stabilitás. A városban működő vállalkozások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy stabil költségvetést tervezhessünk. A stabilitás, a fejlődés, az innováció és a felelősségvállalás költségvetése ez. A fejlődés több mint egy évtizede töretlen – húzta alá Molnár Tamás frakcióvezető.

Cser-Palkovics András polgármester a költségvetéshez kapcsolódó összegzésében kiemelte: ez egy stabil, biztonságos működést és komoly fejlesztéseket és bérfejlesztést tartalmazó költségvetés, továbbra is adósság és hitel nélkül. Az egyórás vita után a közgyűlés 17 „igen” és 4 ellenzéki „nem” szavazattal elfogadta a város 2024. évi költségvetését.

Elfogadta a testület a Volánbusz 2023. évi első félévi beszámolóját, majd megszavazták a helyi közlekedéssel kapcsolatos buszhálózat-bővítést is. Az április elejétől tervezett változásokkal mintegy 280 ezer kilométerrel növekszik majd a hálózati teljesítmény, amivel együtt 2024-ben összesen mintegy 3,5 millió kilométert tesznek meg a fehérvári helyi járatok évente. A bővítés 300 millió forint többletköltséggel jár, ezzel együtt az önkormányzat több mint 2,8 milliárd forint hozzájárulást fizet a közösségi közlekedési szolgáltatásért.