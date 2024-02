A jelmezben érkező gyermeksereg alig várta, hogy megmutatkozzon a többieknek. Népszerű volt a feketemacska-maskara, indiánok és cowboyok is akadtak szép számmal, a lányok hercegnőnek és tavasztündérnek öltöztek be. Iskolások és óvodások együtt vigadtak, és önfeledten szórakoztak. Néhány szülő is álarcot öltött, nem maradhattak ki a farsangolásból. A kreatív asztaloknál gipszálarcfestés és színes farsangi maszkkészítés zajlott. A farsangi időszak kedvenc édessége, a fánk sem maradhatott el, a résztvevők megízlelhették a csokis és a szalagos fajtájú kelt tésztát is.

– A buli akkor ért a tetőfokára, amikor a játékos vetélkedőkre került sor. A mókás játékok közül seprű- és lufitánc, valamint limbó hintó szórakoztatta a zsibongó gyerkőcöket – tette hozzá Márkusné Anett.