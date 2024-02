Az idegenvezetők számára Székesfehérvár maga a Kánaán. Annyi történet, esemény, titkos helyszín, történelmi témák és kövek találhatóak itt, hogy az idegenvezetőknek mindig van mit mutatniuk a látogatóknak. Február 24-én, az idegenvezetők világnapján is szervez két ingyenes, de regisztrációhoz kötött sétát a Tourinform Iroda, melynek számos fehérvári idegenvezetőjét megkérdeztük most arról, melyek a kedvenc helyeik. Akár személyes indíttatásból, akár azért, mert a látogatókból minden alkalommal nagy érdeklődést vált ki.

Elsőként Kulcsárné Németh Mariannt kérdeztük, aki évtizedek óta a város szerelmese és az idegenek vezetője a történelmi belvárosban. Az Érdy János Emlékérmes szakember a feol.hu-nak nagyon nehezen tudott válaszolni, de csak azért, mert a bőség zavarával küzdött.

- A történelmi belváros kiemelten fontos nekem, imádom az itteni régi kis utcákat, illetve ha tehetem, mindig beviszem a látogatókat a Ciszterci templom faragott sekrestyéjéhez. Ez személyes kedvencem – mondja az idegenvezető, aki egyébként most szombaton 10 órakor színháztól színházig viszi a vendégeket az idegenvezetők világnapja alkalmából. – Ez is szívemnek kedves téma. Megmutatom a Bajzáth házat, a Győri házat, az Árpád fürdőt Blaha Lujza miatt, de mesélek a Püspöki palota könyvtáráról is, ahol diákszínjátszó anyagokat találtak, elmegyünk az Igézőhöz és a Vörösmarty színháznál fejezzük be az utat.

Gabnai Melinda szintén fehérvári idegenvezető, szerinte is nagyon nehéz választani.

- A Romkert mindenképp ilyen hely, mert sajnos nem sok minden maradt meg a Koronázó Bazilikából, éppen ezért nagyon fontos, hogy elmeséljük, mi volt ott. A személyes kedvencem mindezek mellett Kati néni és a Mujkó szobra, melyeket Kocsis Balázs készített. Másféle látványosság, de nagyon kedves, szeretik a gyerekek, felnőttek egyaránt, mert olyan, mintha valóban ember lenne.

Horváth Zsófia szintén Székesfehérváron vezet sétákat:

- A Bory-várba viszem legszívesebben a látogatókat, amely szerintem nem egy klasszikus városnéző program. Szeretem a romantikát, és ez egy kedves, szép hely. A másik kedvenc programom a tavaly debütáló tavaszváró séta, melynek keretében a Zichy ligetből indulunk a Rózsaligeten át a Csónakázó-tó mellett és a japánkertig. Szeretem bemutatni a város zöldövezetét, amely éppen ott kezdődik, ahol a klasszikus városnézős programok véget érnek. Ezek a helyszínek mára olyan szépen megújultak, hogy érdemes megmutatni őket.

Portéka-Selmeczi Anett fehérvári idegenvezető pedig az órajátékot szereti, árulja el a feol.hu-nak, ahogy a Fehérvárra érkezők is.

- A Hiemer-ház a másik kedvencem, ahol a tematikus programokat nagyon szeretem. A régi és az új ötvözetét, a történetét szeretem benne és hogy szeretik a látogatók is rácsodálkoznak, amikor meglátják belülről is.

Györe Gabriella számára az óramúzeum és az órajáték a legkedvesebb fehérvári helyszín – mondja az idegenvezető.

- Egyedi, egyéni, az országban talán nincs is máshol ilyen, ezért áll olyan közel a szívemhez! – teszi hozzá, ahogy azt is: most nagy kíváncsisággal vág bele az új multicsarnok felfedezésébe is.