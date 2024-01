A Jamboree Művészeti Egyesület által szervezett esemény a hétvégén újra nyitotta meg kapuit a gyerekek és a családok előtt, ahol a vidámság és az összefogás újra varázslatot teremtett.

A Köyökbulin az arcfestés sem maradhatott ki

Forrás: Jamboree Művészeti Egyesület

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a Csóri Kölyökbuli ezúttal a megújult csóri Sportcsarnokba költözött, ahol a szervezők még nagyobb térrel és még több programmal várták az érkező családokat. Két hatalmas ugrálóvár, kreatív foglalkozások, mint például hajfonás, arcfestés, és a kézműves kirakodóvásár és Andi bohóc mellett, a Pitypang zenekar interaktív koncertje szolgáltatta a fő attrakciót.

A Kölyökbulin ingyenesen vehettek részt a családok, a kínált portékák bevételei pedig jótékony célt szolgátak

Forrás: Jamboree Művészeti Egyesület

Az ingyenessé tett rendezvény nem csak szórakozást, de adománygyűjtést is célozott. Ennek köszönhetően idén is sikerült egy igen jelentős összeget, pontosabban 350 ezer forintot összegyűjteni. Ez az összeg egy helyben élő, rászoruló családnak nyújt majd segítséget. Számukra ebből a keretből háztartási gépeket és tartós élelmiszert vásárolnak, de már érkezett egy mosógép felajánlás is.

A Kölyökbuli hangulatára nem lehetett panasz

Forrás: Jamboree Művészeti Egyesület

A Csóri Kölyökbuli remek példa az összefogásra, ahol a jókedv és a segítő szándék kéz a kézben jár.