A betétdíjas rendszer indulásával egy időben kívánta megszüntetni a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. az üveghulladékok házhoz menő gyűjtését. Ám míg az előbbi kapcsán türelmi időt kaptak a lobbizó üzletek, az utóbbit már bevezették. E szerint azokon a településeken, ahol a szolgáltató korábban házhoz menő üveghulladék-gyűjtést végzett – pont úgy, ahogy az egyéb szelektíven gyűjtendők esetében -, ott ezt a szolgáltatást törölték az éves rendszerből. Mostantól tehát személyesen kell majd elvinni az üveget az automatákhoz, illetve gyűjtőkbe. Csak hát sok helyen még nincs hová.

Többek közt Nadapon is kikerültek a hulladék begyűjtésével megbízott VHG hulladék-naptárából az üvegszállítási alkalmak – mind a négy. Betétdíjas üvegekkel még aligha találkozhatott a fogyasztó, így a kérdés most még nem is az, hol talál visszaváltásra alkalmas automatát az ember. Merthogy az új rendszer szerint a „betétdíjas termék” címkével ellátott palackokat az üzletközpontok, boltok mellett kialakított automatákban lehet majd visszaváltani. Amint lesznek vagy üzembe helyezik őket.

A kérdés tehát az, hová viheti a lakos a nem betétdíjas üveghulladékot, ha már nem viszi el a szolgáltató, de nem is akarja azt a kommunális hulladékba helyezni? Sok helyen már régóta működik üveghulladékok elhelyezésére alkalmas szabványosított gyűjtőedény – ilyeneket kell mostantól keresniük azoknak is, akik eddig élhettek a házhoz menő üvegbegyűjtés komfortjával. Ilyen lesz az automatával rendelkező, MOHU-val szerződött üzletek mellett, de a hulladékudvarokba és a korábban kialakított szelektív gyűjtőszigetek üveggyűjtőibe is leadhatók a nem betétdíjas üvegek. A VHG Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint bedobható ezekbe minden befőttes üveg, ásványvizes üvegpalack, röviditalos, boros- és sörösüveg, szörpök, konzervek és bébiételek üvegedényei. A Velencei-tónál és vonzáskörzetében, ahol a VHG a szolgáltató, található ilyen többek között Baracska, Pázmánd, Martonvásár, Kajászó, Tordas, Gyúró, Vál, Tabajd és Alcsútdoboz településen is.

Nadapon jelenleg nincs üveggyűjtő edény, árulta el a feol.hu-nak Köteles Zoltán polgármester. Kivárásra játszanak, ahogy több más környékbeli település is, ugyanis saját maguk nem szeretnének kihelyezni üveggyűjtésre szolgáló konténert.

– Pár éve szüntettük meg, ahogy más település is, mert minden egyebet beletettek a kommunális hulladéktól a lakásfelújítási maradékig. Arra várunk, hogy a boltnál, ahol a visszaváltható üvegautomata is kiépül, lesz edény a nem betétdíjas üvegeknek is – fogalmazott a település vezetője.